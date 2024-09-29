Hasil Moto3 Mandalika 2024: David Alonso Menang, Arbi Aditama Gagal Finis Usai Kecelakaan

MANDALIKA – Pembalap Tim CFMoto Aspar, David Alonso berhasil memenangkan Moto3 Mandalika 2024, pada Minggu (29/9/2024) siang WIB. Beraksi di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Alonso sukses finis pertama usai melalui 20 lap dengan apik.

Alonso menang setelah melakukan overtake di lap terakhir. Dia menungguli Adrian Fernandez dan David Munoz yang melengkapi posisi tiga besar.

Sementara itu, pembalap Indonesia Arbi Aditama gagal finis dalam balapan ini. Pasalnya, dia mengalami kecelakaan pada lap kelima.

Jalannya Balapan

Begitu balapan dimulai, Ivan Ortola, yang start dari posisi terdepan tersusul oleh Taiyo Furusato. Pembalap asal Jepang itu melesat kencang dan merebut tempat pertama di Tikungan 1.

Namun beberapa tikungan kemudian, Furusato dan Ortola merosot ke urutan ketiga dan keempat. Mereka berdua disalip oleh Collin Veijer dan Adrian Fernandez.

Memasuki lap ketiga, Veijer masih berada di posisi terdepan dengan keunggulan 0,097 detik atas Fernandez. Akan tetapi, Fernandez bisa menyusulnya di sektor dua. Begitu pula dengan David Alonso yang mendahului Furusato untuk naik ke tempat ketiga.

Pertarungan sengit terjadi di barisan terdepan setelah itu. Pada lap kelima, Veijer berhasil merebut posisi terdepan dari tangan Fernandez. Sedangkan, Alonso masih unggul 0,1 detik di depan Furusato.