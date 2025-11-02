Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Girang Akhirnya Naik Kelas ke Moto3 2026: Istimewa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |01:23 WIB
Veda Ega Girang Akhirnya Naik Kelas ke Moto3 2026: Istimewa!
Veda Ega Pratama girang akhirnya naik kelas ke Moto3 pada 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

VEDA Ega Pratama girang akhirnya naik kelas ke Moto3 pada 2026. Ia merasa itu adalah sebuah kesempatan Istimewa dalam hidupnya.

Veda resmi diumumkan sebagai pembalap Honda Team Asia untuk Moto3 2026. Ia akan bertandem dengan pembalap Jepang, Zen Mitani, di tim tersebut. 

1. Juara dan Runner up

Veda Ega Pratama memenangi Red Bull Rookies Cup 2025 seri Italia (Foto: Red Bull Rookies Cup)

Pembalap berusia 16 tahun itu naik kelas setelah berprestasi di Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) dan Red Bull Rookies Cup. Veda berhasil menjuarai IATC 2023 lalu menjadi runner up Red Bull Rookies Cup 2025.

Veda mengaku sangat senang dipercaya membela Honda Team Asia untuk Moto3 2026. Pembalap kelahiran Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta itu tak bisa menyembunyikan rasa bahagia karena impian masa kecil akhirnya terwujud.

"Saya sangat, sangat senang dan bangga bisa membalap di Kejuaraan Dunia Moto3 tahun 2026 bersama Honda Team Asia," tutur Veda dikutip dari laman resmi Honda Team Asia, Minggu (2/11/2025). 

"Ini sangat istimewa bagi saya karena menjadi pembalap juara dunia sudah menjadi impian saya sejak kecil," tambahnya.

 

