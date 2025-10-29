Hasil Semifinal Voli Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Rebut Perunggu

RIFFA – Timnas Voli Putra Indonesia takluk dari Timnas Voli Putra Thailand di babak semifinal cabang olahraga (cabor) voli Asian Youth Games 2025 dengan skor 1-3 (25-19, 24-26, 21-25, dan 21-25). Hasil itu membuat medali perunggu gagal diraih.

Berlaga di Isa Sports City, Riffa, Bahrain, Rabu (29/10/2025) malam WIB, Indonesia bertarung sengit melawan Thailand sejak awal set pertama. Kedua tim terus kejar-kejaran poin.

Namun, Indonesia perlahan mampu keluar dari tekanan. Alhasil, Fauzan Nibras dan kolega berhasil merebut kemenangan di set pertama dengan skor 25-19.

Skuad Merah Putih kembali mendapat tekanan di set kedua. Variasi serangan yang dilakukan Thailand membuat skor berimbang menjadi 12-12.

Perlahan, Thailand keluar dari tekanan dan unggul 21-20. Indonesia sempat menyamakan kedudukan di poin-poin kritis. Namun sayangnya upaya mereka belum berbuah manis karena kalah 24-26 di set kedua.

Pada set ketiga, Indonesia lagi-lagi mendapat tekanan dari Thailand dan tertinggal 8-11. Alih-alih bangkit, Skuad Merah Putih justru semakin tertinggal menjadi 12-18.