Kisah Pilu Pembalap Amerika Serikat Nicky Hayden, Juara Dunia MotoGP yang Meninggal karena Ditabrak Mobil

KISAH pilu pembalap Amerika Serikat, Nicky Hayden, menarik diulas. Sebab, juara dunia MotoGP ini meninggal karena ditabrak mobil.

Kabar ini langsung tentunya sangat mengejutkan sekaligus memberi duka mendalam. Sebab, Hayden merupakan sosok legendaris di MotoGP.

1. Nicky Hayden Meninggal Dunia

Ya, pada Senin, 22 Mei 2017 malam WIB, kabar duka datang dari Nicky Hayden. Dia meninggal dunia setelah mengalami cedera parah di kepala dan dada.

Nicky mengembuskan napas terakhirnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Perawatan dijalani usai dirinya ditabrak pengendara mobil yang kehilangan kendali saat Hayden sedang bersepeda.

Peristiwa nahas itu terjadi di Pantai Kota Rimini, Italia. Hayden alami luka parah saat itu. Kepala rider berusia 35 tahun itu membentur kaca mobil. Dia sampai mengalami cedera parah di kepala dan dada.

Usai kejadian tersebut, Hayden langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yakni Maurizio Bufalini di Cesena. Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim dokter, Hayden terindikasi mengalami kerusakan otak.