Absennya Marc Marquez Bikin MotoGP 2025 Jadi Lebih Seru

Pekan balapan MotoGP 2025 jadi lebih seru tanpa kehadiran Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyebut tanpa kehadiran Marc Marquez balapan jadi lebih seru. Apalagi, dalam beberapa seri terakhir, pabrikan berbeda bisa mengisi podium.

Marquez diketahui absen sejak MotoGP Australia 2025 hingga akhir musim nanti. The Baby Alien menderita cedera bahu usai terjatuh pada MotoGP Mandalika 2025.

1. Lebih Seru

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Pernat menuturkan, absennya Marquez yang sudah jadi juara dunia, membuat sekarang ada semacam klasemen mini. Dua seri terakhir yakni MotoGP Portugal dan MotoGP Valencia 2025 akan lebih seru.

“Masih ada dua seri tersisa, tetapi setelah cederanya Marc, ada semacam turnamen mini yang tercipta yang akan tertutup di Valencia,” papar Pernat, mengutip dari Motosan, Rabu (29/10/2025).

“Akan ada dua balapan yang menyenangkan karena level para pembalap jadi seimbang. Tanpa Marc, situasinya lebih cair dan sulit diprediksi,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.

Kemudian, Pernat mengomentari hasil balapan terkini yakni MotoGP Malaysia 2025. Ia mengungkit fakta ada tiga pembalap dari tiga pabrikan berbeda yang menghiasi podium di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.