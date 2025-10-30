Alex Criville Ragu Ada yang Sanggup Jadi Rekan Setim Marc Marquez Selain Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia masih jadi yang terbaik untuk mendampingi Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: Instagram/@ducaticorse)

JUARA dunia MotoGP satu kali, Alex Criville, ragu ada pembalap yang sanggup menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo. Menurutnya, Francesco Bagnaia masih opsi terbaik.

Criville awalnya menyanjung performa Alex Marquez yang berhasil mengunci juara kedua musim ini. Ia mengatakan, rider Gresini Racing itu adalah pembalap terbaik musim ini setelah sang kakak.

1. Performa dan Mentalitas

Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Menurutnya, Alex Marquez mempunyai performa dan mentalitas luar biasa. Namun demikian, Criville menegaskan pria berusia 29 tahun itu belum selevel dengan kakaknya.

"(Jumlah) 44 balapan itu sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Tapi Alex telah pulih dari keterpurukan itu dan menang, serta kembali ke puncak," tutur Criville, dilansir dari Motosan, Kamis (30/10/2025).

"Dia meraih banyak podium. Dia adalah pembalap satelit terbaik, dan yang terbaik setelah Marc (Marquez), karena dia tak tersentuh," tambah pria asal Spanyol tersebut.

Soal performa Bagnaia, Criville memahami pembalap asal Italia itu sedang kesulitan. Meski begitu, ia menilai murid Valentino Rossi tersebut telah melakukan yang terbaik.