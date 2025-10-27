Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!

JAKARTA bersiap menjadi saksi sejarah baru dalam dunia esports. Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi tuan rumah Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025, ajang puncak kompetisi esports internasional yang mempertemukan 18 tim terbaik dari berbagai belahan dunia.

Lebih dari sekadar turnamen, FFWS Global Finals 2025 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pusat pertumbuhan industri digital dan kreativitas global. Pada 31 Oktober hingga 15 November 2025 nanti, Indonesia menjadi tuan rumah Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025.

(Kiri) Perwakilan tim Fluxo (Brasil) Tiago “BOPS” Carvalho bersalaman dengan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Wakil ketua Bidang Pemerintahan Fadhilannisa Apridini saat penyambutan perwakilan tim yang akan berlaga di FFWS Global Finals 2025 Jakarta. (Foto: Istimewa)

Rangkaian dimulai dengan babak Knockout Stage pada 31 Oktober-9 November 2025, sebelum ditutup dengan babak Grand Finals pada 14-15 November 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Turnamen bergengsi ini akan menandai babak baru dalam sejarah esports Indonesia, di mana Jakarta menjadi titik temu kompetisi esports global yang mempertemukan tim terbaik dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Amerika Latin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Garena Indonesia menjamu seluruh 18 tim yang akan berlaga di FFWS Global Finals 2025 dengan menyajikan sajian kuliner khas Indonesia. Acara ini menjadi simbol kolaborasi antara industri digital dan pemerintah daerah dalam memperkenalkan Jakarta sebagai pusat kreativitas, inovasi, dan budaya dunia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menyambut para atlet dan tim esports global peserta FFWS Global Finals 2025 di Jakarta. Bagi kami, ajang ini bukan sekadar kompetisi, namun merupakan jembatan yang mempersatukan semua orang, tanpa batas wilayah, budaya, atau bahasa, dalam semangat kompetisi yang positif dan kebersamaan,” kata Christiandy Franciscus, Game Producer Garena Free Fire Indonesia.

“Esports dapat menjadi kekuatan positif yang mempersatukan dunia. Melalui turnamen ini, kami juga ingin memperlihatkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar besar bagi industri digital, tetapi juga rumah bagi talenta, kreativitas, dan semangat global,” lanjut Christiandy Franciscus.