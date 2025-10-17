Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Erick Thohir Pastikan Jumlah Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Meningkat: Awalnya 120, Kini Kirim 700 Atlet!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |13:21 WIB
Erick Thohir Pastikan Jumlah Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Meningkat: Awalnya 120, Kini Kirim 700 Atlet!
Erick Thohir bicara soal SEA Games 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, memastikan jumlah atlet Indonesia yang akan dikirim ke SEA Games 2025 di Thailand meningkat. Sebanyak 700 atlet siap dikirim berlaga di Thailand.

Jumlah ini meningkat drastis. Awalnya, hanya 120 atlet yang akan dikirim. Tetapi kini, Indonesia bersiap memberangkatkan kontingen besar berisi sekira 700 hingga 800 atlet.

Erick Thohir. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

“Alhamdulillah, yang awalnya kita hanya bisa mengirim 120 atlet, sekarang bisa dengan jumlah yang sesuai seperti SEA Games sebelumnya, yakni sekitar 700–800 atlet,” ujar Erick Thohir di Auditorium Kemenpora, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

1. Penyebab Peningkatan Jumlah Atlet

Peningkatan jumlah atlet yang akan dikirim ini seiring dengan penambahan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Setelah menghadap Presiden RI, Prabowo Subianto, anggaran untuk SEA Games Thailand 2025 meningkat dari Rp10 miliar menjadi Rp60 miliar.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa tantangan Indonesia di SEA Games Thailand nanti tidak mudah. Beberapa cabang olahraga potensial yang biasanya menjadi ladang emas tidak dipertandingkan tahun ini.

"Di SEA Games Kamboja (2023) kita ranking tiga dengan 87 emas. Nah, di SEA Games Thailand ini kita kehilangan 41 emas karena cabang-cabang potensial tidak ada. Kita coba gali tambahan dari cabor lain, tapi maksimal hanya 32 emas,” papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu.

 

Halaman:
1 2
