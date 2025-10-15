Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?

TAHUN 2026 akan dicatat sebagai babak penutup dari era mesin 1000cc di ajang balap motor paling bergengsi, MotoGP. Peraturan baru yang diumumkan oleh Dorna Sports dan FIM itu akan berlaku efektif mulai musim 2027.

Peraturan baru itu secara fundamental bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi bahan bakar, dan relevansi teknis olahraga ini. Musim 2026 pun akan dipenuhi tantangan ganda, pertama berjuang meraih gelar dengan motor lama, dan yang kedua disaat bersamaan tim-tim juga harus menyiapkan blueprint untuk regulasi baru di MotoGP 2027.

1. Revolusi 2027

Sejak 2012, mesin 1000cc telah menjadi jantung kecepatan di MotoGP. Namun, demi membuat balapan lebih aman dan spektakuler, MotoGP memutuskan untuk memberlakukan perubahan besar pada 2027.

Hal pertama adalah pengurangan kapasitas mesin. Ukuran mesin akan dikurangi dari 1.000cc menjadi 850cc. Tujuan utama dari penurunan ini adalah membatasi kecepatan tertinggi, sehingga membuat tingkat keamanan balapan meningkat drastis.

Lalu yang kedua pembatasan bore. Lubang maksimum (bore) juga akan dikurangi, dari 81 milimeter menjadi 75 milimeter. Pembatasan ini turut berkontribusi membatasi performa mesin.

Kemudian juga untuk efisiensi bahan bakar. Kapasitas tangki bahan bakar akan berkurang dari 22 liter menjadi 20 liter untuk balapan utama. Kapasitas untuk sprint race juga dibatasi menjadi 11 liter.

Para pembalap MotoGP 2025 (instagram/ducaticorse)

Terakhir, soal pengurangan mesin musiman. Jumlah maksimum mesin yang diperbolehkan untuk setiap pembalap dalam satu musim akan berkurang, dari tujuh menjadi enam mesin.

Selain perubahan mesin, musim 2026 juga akan menjadi tahun terakhir Michelin sebagai pemasok ban tunggal sebelum digantikan oleh Pirelli pada musim 2027. Transisi supplier ban ini diprediksi akan membawa karakter ban yang berbeda, memengaruhi strategi balap, pengereman, dan manajemen traksi.