HOME SPORTS MOTOGP

Resmi! Michele Pirro Gantikan Marc Marquez di MotoGP Australia 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |19:18 WIB
Resmi! Michele Pirro Gantikan Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
Ducati menunjuk Michele Pirro untuk menggantikan Marc Marquez di MotoGP Australia 2025 (Foto: MotoGP)
DUCATI Lenovo akhirnya mengumumkan Michele Pirro sebagai pengganti Marc Marquez di MotoGP Australia 2025. Namun, belum ada keputusan soal seri selanjutnya yakni MotoGP Malaysia 2025.

Marquez sedang dalam proses pemulihan cedera pasca kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap asal Spanyol itu didiagnosis mengalami cedera pada tulang selangka sebelah kanan.

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Insiden tersebut membuat Marquez absen dalam dua seri balapan terdekat, yakni MotoGP Australia dan Malaysia 2025. Artinya, Ducati Lenovo hanya memiliki satu pembalap saja yaitu Francesco Bagnaia.

1. Pengganti

Akan tetapi, tim telah memilih Pirro sebagai pengganti Marquez untuk mengaspal di MotoGP Australia 2025. Namun, masih belum diketahui apakah pembalap berusia 39 tahun itu juga akan turun di seri Malaysia atau tidak.

“Setelah kabar awal pekan ini Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) akan absen di GP Australia dan Malaysia, Ducati telah mengonfirmasi penggantinya untuk balapan di Phillip Island: Michele Pirro,” tulis MotoGP dalam laman resminya, Jumat (10/10/2025).

“Pirro adalah pembalap uji andalan Ducati dan memiliki banyak pengalaman balapan, bahkan akan mencatatkan start ke-70 di MotoGP saat tampil di Australia,” imbuh tulisan itu.

 

