Marc Marquez Unggul 142 Poin di Klasemen MotoGP 2025, Alex Marquez: Wajar

SPIELBERG – Marc Marquez kini mengoleksi 418 poin dan unggul 142 angka dari Alex Marquez di klasemen MotoGP 2025. Menurut sang adik, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar.

Marquez berhasil memenangi seri balapan MotoGP Austria 2025 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu 17 Agustus 2025 malam WIB. Ini menjadi kemenangan perdananya di sirkuit tersebut sekaligus mempertegas dominasi Baby Alien di MotoGP 2025.

1. Tidak Heran

Itu menjadi kemenangan kesembilannya di MotoGP 2025. Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara dan sukses memperlebar jarak dari Alex Marquez.

Pembalap tim Gresini Racing itu sama sekali tidak heran sang kakak bisa unggul sangat jauh di papan klasemen. Sebab, Marquez memang tampil sangat kuat di Sprint Race dan balapan utama.

“Wajar kalau Marc unggul jauh di klasemen. Kalau ada pembalap yang bisa menang sprint, balapan utama, semuanya berturut-turut, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak banyak,” kata Alex Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa (19/8/2025).