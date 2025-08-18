Jadwal MotoGP Hungaria 2025: Dominasi Marc Marquez Bakal Terhenti?

SETELAH balapan di Austria, para pembalap akan langsung mengadu skill kembali di MotoGP Hungaria 2025 yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2025. Lantas, akankah balapan seri ke-14 itu akan dikuasai Marc Marquez lagi? Atau justru jadi momen terhentinya dominasi Marquez?

Perlu diketahui, MotoGP Hungaria akhirnya kembali ke kalender MotoGP usai hanya menggelar balapan di musim 1990 dan 1992. Jika sebelumnya seri Hungaria dilaksanakan di Sirkuit Hungaroring, maka pada edisi 2025 para rider akan bertarung di Sirkuit Balaton Park, Balatonfokajar, Hungaria.

1. Marquez Tengah Gacor

Karena Sirkuit Balaton Park akan menjadi trek yang baru bagi semua pembalap MotoGP 2025, maka akan sulit memprediksi siapa yang bakal berjaya di GP Hungaria tersebut. Namun, nama pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tetap diunggulkan.

Pasalnya The Baby Alien –julukan Marquez– tengah tampil gacor di MotoGP 2025. Tercatat, Marquez sudah merasakan 12 kemenangan sprint race dan 9 kemenangan di balapan utama.

Hebatnya lagi, Marquez juga mencatatkan enam kemenangan beruntun di sprint race dan balapan utama. Hal itu membuktikan betapa gacornya Marquez di 2025 ini.

2. Belum Nyetel dengan Sirkuit Balaton Park

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Sejumlah pembalap sudah menjajal Sirkuit Balaton Park sebelum GP Hungaria berlansung. Seperti halnya para rider dari Ducati, Marquez dan Francesco Bagnaia pada jeda musim panas lalu.

Menariknya, Marquez tampak belum nyetel dengan Sirkuit Balaton Park. Terbukti ia justru kalah cepat dengan Bagnaia saat tes di Sirkuit Balaton Park tersebut.

Sejatinya, Ducati memilih untuk tidak mempublikasikan catatan waktu resmi dari tes privat yang berlangsung Sirkuit Balaton Park. Hanya saja, Francesco Bagnaia justru membocorkan catatan waktunya saat menggeber Ducati Panigale V4 pada 5 Agustus 2025 tersebut.