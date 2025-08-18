Kagetnya Marc Marquez Lihat Fermin Aldeguer Finis Kedua di MotoGP Austria 2025

SPIELBERG – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku terkejut dengan performa Fermin Aldeguer di balapan utama MotoGP Austria 2025, Minggu 17 Agustus 2025. Pasalnya Aldeguer yang merupakan seorang rookie, berhasil finis di posisi kedua, tepat di belakang Marquez.

Marc Marquez keluar sebagai pemenang MotoGP Austria 2025 setelah melewati duel sengit dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Namun, kejutan terbesar datang dari pembalap debutan, Fermin Aldeguer, yang secara tak terduga berhasil finis di posisi kedua.

1. Performa Mengejutkan Fermin Aldeguer di Red Bull Ring

Marquez yang fokus pada persaingannya dengan Bezzecchi, tidak menyangka Aldeguer bisi tepat di belakangnya. Padahal rider Gresini Ducati itu memulai balapan dari posisi keenam, namun Aldeguer mampu tampil apik hingga melesat ke posisi terdepan.

"Saya sampai kaget lihat namanya muncul di papan pit, karena saya hanya fokus ke Bezzecchi dan jumlah lap tersisa. Saya kira grup di belakang sudah tak bisa mengejar kami. Tapi ternyata dia bisa," ungkap Marquez, seperti dilansir dari Motosan, Senin (18/8/2025).

Fermin Aldeguer

Marquez memuji kemampuan Aldeguer dalam mengelola ban belakangnya dengan sangat baik, yang membuatnya bisa melaju dengan sangat cepat. Tak hanya cepat, berkat kehebatan Aldeguer mengelola ban, rider asal Spanyol itu pun bisa maksimal di akhir balapan.

"Di antara pembalap Ducati, dia yang paling baik mengelola ban belakang. Gaya membalapnya sangat khas, terutama saat masuk tikungan," sambung Marquez.

Meski sempat merasa terancam di putaran akhir, Marquez berhasil menjaga jaraknya dan mengamankan kemenangan. Ia mengakui, untuk ukuran seorang rookie, performa Aldeguer sangat luar biasa.