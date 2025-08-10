Penyebab Timnas Voli Putri Indonesia U-21 Kalah Tipis 2-3 dari Puerto Riko di Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025

PENYEBAB Timnas Voli Putri Indonesia U-21 kalah tipis 2-3 dari Puerto Riko di Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025 terungkap. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia U-21, Marcos Sugiyama menyoroti mentalitas timnya yang menurun.

Ya, Timnas Voli Putri Indonesia U-21 dikalahkan Puerto Riko dalam lanjutan Pool A dengan skor 2-3 (25-17, 26-28, 25-15, 23-25, 15-17). Sempat unggul dua kali, Junaida Santi dan kolega tumbang di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 9 Agustus 2025.

1. Mental

Sugiyama menyoroti mental bertanding tim asuhannya yang justru merosot ketika sedang berada di atas angin. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan tim lawan untuk berbalik unggul. Menurutnya, ini merupakan penyebab utama kekalahan.

‘’Dalam kejuaraan di level ini, sedikit kesalahan, sedikit penurunan, bisa sangat fatal. Itulah yang terjadi pada kami dan itu jadi tugas berat untuk membalikkannya lagi,’’ tutur Sugiyama dikutip dari rilis resmi PBVSI, Minggu (10/8/2025).

Kekalahan ini membuat Timnas Voli Putri Indonesia U-21 merugi. Sebab, mereka harus berjuang lebih keras lagi untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar turnamen tersebut.

Timnas Voli Putri Indonesia U-21 masih akan melakoni dua pertandingan lagi untuk mengais tiket ke babak 16 besar, atau berada di peringkat empat besar Pool A. Namun sejatinya, pasukan Marcos Sugiyama adalah 'underdog' mengingat dua lawan selanjutnya sangat kuat.