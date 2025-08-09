Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Merah Putih Tumbang 0-3

NINH BINH – Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 (20-25, 19-25, 20-25) dari Timnas Voli Putri Vietnam dalam lanjutan leg II SEA V League 2025. Pertandingan itu digelar di Ninh Binh Gymnasium, Ninh Binh, Vietnam pada Sabtu (9/8/2025) sore WIB.

Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Vietnam sejak awal set pertama. Megawati Hangestri dan rekan-rekan harus ketinggalan 7-9 dari Vietnam.

Setelah itu, skuad Merah Putih semakin tertinggal menjadi 12-19. Para pemain Indonesia benar-benar dibuat kerepotan dalam meredam serangan yang dilancarkan Vietnam. Meski sempat memberi perlawanan, tapi armada Octavian itu harus menyerah di set pertama dengan skor 20-25.

Di set kedua, Indonesia mencoba untuk mencuri kemenangan. Skuad Merah Putih kali ini memberi perlawanan sengit dan kejar-kejaran angka hingga skor imbang 10-10.

Namun perlahan, para pemain Indonesia tampak kehilangan fokusnya. Pasalnya, Megawati cs tertinggal jauh dengan skor 14-20. Hasilnya, lagi-lagi skuad Merah Putih harus gigit jari dengan menelan kekalahan 19-25 dari Vietnam.