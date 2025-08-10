Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |04:45 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Kisah pebulu tangkis supercantik Lianne Tan yang menikah dengan pemain Pelatnas PBSI ada di artikel ini (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis supercantik berdarah Indonesia Lianne Tan sungguh menarik. Sebab, ia memutuskan menikah dengan mantan pemain di Pelatnas PBSI!

Lianne Tan mencuri perhatian pada Olimpiade Tokyo 2020 ketika berjumpa Gregoria Mariska Tunjung di fase grup. Terungkap kemudian, pemain berpaspor Belgia itu ternyata punya darah keturunan Indonesia.

1. Fasih Bicara Bahasa Indonesia

Lianne Tan REUTERS

Ayahnya, Henk Tan, ternyata warga negara Indonesia (WNI) yang kini menetap di Belgia. Sementara, ibunya adalah warga negara tesebut.

Wajar bila kemudian Lianne cukup fasih berbicara Bahasa Indonesia. Itu pula yang mencuri perhatian ketika interval pertandingan melawan Gregoria, ia berdiskusi dengan pelatihnya.

Ya, sang pelatih, Indra Bagus Ade Chandra, berasal dari Indonesia. Lianne terlihat fasih berbicara untuk meminta arahan.

Hebohnya lagi, mereka ternyata sepasang suami istri! Lianne Tan dan Indra Bagus terlibat cinta lokasi hingga menikah gara-gara kecintaan di dunia bulu tangkis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement