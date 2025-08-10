Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI

Kisah pebulu tangkis supercantik Lianne Tan yang menikah dengan pemain Pelatnas PBSI ada di artikel ini (Foto: Instagram)

KISAH pebulu tangkis supercantik berdarah Indonesia Lianne Tan sungguh menarik. Sebab, ia memutuskan menikah dengan mantan pemain di Pelatnas PBSI!

Lianne Tan mencuri perhatian pada Olimpiade Tokyo 2020 ketika berjumpa Gregoria Mariska Tunjung di fase grup. Terungkap kemudian, pemain berpaspor Belgia itu ternyata punya darah keturunan Indonesia.

1. Fasih Bicara Bahasa Indonesia

Ayahnya, Henk Tan, ternyata warga negara Indonesia (WNI) yang kini menetap di Belgia. Sementara, ibunya adalah warga negara tesebut.

Wajar bila kemudian Lianne cukup fasih berbicara Bahasa Indonesia. Itu pula yang mencuri perhatian ketika interval pertandingan melawan Gregoria, ia berdiskusi dengan pelatihnya.

Ya, sang pelatih, Indra Bagus Ade Chandra, berasal dari Indonesia. Lianne terlihat fasih berbicara untuk meminta arahan.

Hebohnya lagi, mereka ternyata sepasang suami istri! Lianne Tan dan Indra Bagus terlibat cinta lokasi hingga menikah gara-gara kecintaan di dunia bulu tangkis.