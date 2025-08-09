5 Pebulu Tangkis Top Dunia dengan Pukulan Smash Terkuat, Nomor 1 Bikin Melongo

ADA 5 pebulutangkis top dunia yang dikenal memiliki pukulan smash terkuat. Menariknya, atlet dari India mendominasi ada tiga perwakilan negara yang masuk dalam daftar tersebut.

Bulu tangkis dikenal sebagai salah satu olahraga yang memiliki pukulan raket tercepat di dunia. Kecepatan pukulan smash menjadi senjata andalan para pemain untuk meraih poin.

Saking cepatnya ada yang sampai memiliki kecepatan pukulan sampai 500 km/jam! Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulu tangkis top dunia yang tercatat memiliki pukulan smash terkuat dan tercepat:

1. Satwiksairaj Rankireddy (India) - 500 km/jam

Satwiksairaj

Puncak daftar ini dipegang oleh pemain ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy, yang mencatatkan rekor smash yang luar biasa, 500 km/jam. Kecepatan fantastis ini ia ukir saat berhadapan dengan pasangan Jepang, Hoki/Kobayashi, di perempatfinal Korea Open 2023.

Pukulan tersebut terjadi pada skor 12-6 di gim pertama. Bersama pasangannya, Chirag Shetty, Rankireddy berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan bahkan keluar sebagai juara Korea Open 2023.

Kecepatan smash yang mencapai 500 km/jam ini memecahkan semua rekor yang ada dan menjadikannya pukulan tercepat dalam sejarah bulu tangkis.

2. Prannoy H. S. (India) - 428 km/jam

Prannoy

India kembali menempatkan wakilnya di daftar ini, yaitu Prannoy H.S. Pemain tunggal putra yang meraih medali perunggu di Asian Games dan Kejuaraan Dunia 2022 ini mencatatkan smash 428 km/jam di perempat final Japan Open 2023.

Pukulan tersebut dilancarkan saat Prannoy saat tertinggal 13-17 dari Viktor Axelsen (Denmark). Meskipun smash itu sempat membangkitkan semangatnya dan membalikkan keadaan, Prannoy akhirnya harus mengakui keunggulan Axelsen di gim ketiga.

3. Mads Pieler Kolding (Denmark) - 426 km/jam

Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding AFP

Rekor smash tercepat di pertandingan sebelumnya sempat dipegang oleh pemain ganda Denmark, Mads Pieler Kolding. Pada 2017 Premier Badminton League, ia mencatatkan kecepatan smash 426 km/jam, memecahkan rekor sebelumnya dengan selisih 18 km/jam.

Pemain setinggi 2,05 meter ini dikenal sebagai salah satu pemain ganda terbaik pada masanya dan pernah menjadi bagian dari tim Denmark yang menjuarai Thomas Cup 2016.