HOME SPORTS NETTING

Pebulu Tangkis Rehan Naufal Cedera Horor di Macau Open 2025, Gloria Emanuelle Tulis Pesan Haru

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |00:05 WIB
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto, alami cedera horror saat tampil di Macau Open 2025. Hal itu terjadi karena Rehan salah mendarat saat jump smash.

Mendapati kabar ini, sang partner bermain Rehan, Gloria Emanuelle Widjaja, tulis pesan menyentuh. Dia memberi dukungan dan doa agar Rehan bisa segera pulih dari cedera.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

1. Rehan Naufal Cedera Horor

Ya, insiden dialami Rehan Naufal saat tampil di perempatfinal Macau Open 2025. Berlaga di Macao East Asian Games Dome, Jumat 1 Agustus 2025, Rehan/Gloria dihadapkan perang saudara melawan pasangan pelatnas, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Rehan/Gloria pun harus tertinggal 15-21 dari di gim pertama. Memasuki gim kedua, Rehan/Gloria masih kesulitan ladeni permainan Amri/Nita sehingga tertinggal 1-6.

Dalam posisi mengejar, Rehan justru mengalami salah pendaratan saat melakukan jumping smash. Hal tersebut membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit di lapangan.

Rehan/Gloria pun akhirnya memutuskan mundur dari pertandingan. Gloria tampak menangis di lapangan melihat kondisi Rehan yang kesakitan.

2. Pesan Haru Gloria Emanuelle

Gloria pun menuliskan pesan haru untuk Gloria. Dia menyuntikkan semangat dan dukungan untuk Rehan agar bisa melewati masa-masa sulit ini.

“Semoga cepat sembuh dan beristirahat dengan baik, @rehannaufalk28,” tulis Gloria dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @ge_widjaja.

“Semuanya baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama dan kembali lebih kuat,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
