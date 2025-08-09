Hasil Timnas Voli Putri Indonesia U-21 vs Kanada di FIVB Volleyball Womens U-21 World Championships 2025: Indonesia Menang 3-1

HASIL Timnas Voli Putri Indonesia U-21 vs Kanada di FIVB Volleyball Womens U-21 World Championships 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putri Indonesia U-21 sukses menang 3-1.

Duel laga kedua Pool A Preliminary Round FIVB Volleyball Women's U-21 World Championships 2025 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (8/8/2025) malam WIB. Indonesia menang dengan skor 3-1 (28-26, 25-18, 18-25, dan 25-21).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia U-21 bermain agresif di depan pendukung sendiri. Meski begitu, Kanada U-21 memberikan perlawanan sengit di set pertama.

Jual belu serangan berlangsung hingga pengujung set pertama. Namun, Afra Hasna dan kolega yang bermain efektif sukses mengunci kemenangan 28-26.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia U-21 tak mau mengulang kesalahan. Bermain lebih tenang, mereka mencetak poin demi poin.

Tak ayal, kemenangan berhasil diraih pada set kedua dengan skor 25-18. Pada set ketiga, Timnas Voli Putri Kanada U-21 langsung tancap gas.