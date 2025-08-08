Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di Leg II SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Dibungkam 0-3!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:14 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di Leg II SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Dibungkam 0-3!
Megawati Hangestri kala berlaga. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di leg II SEA V League 2025 sudah diketahui. Megawati Hangestri cs kalah dengan skor telak 0-3.

Pertandingan seru itu berlangsung di Ninh Binh Gymnasium, Ninh Binh, Vietnam pada Jumat (8/8/2025) sore WIB. Timnas Voli Putri Indonesia ditekuk Thailand 0-3 (16-25, 16-25, 21-25) dalam laga pertama leg II SEA V League 2025.

Yolla Yuliana saat bela Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AVC)

Jalannya Pertandingan

Pada set pertama, kejar-kejaran poin langsung terjadi antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Thailand. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi di awal set pertama.

Meski demikian, Timnas Voli Putri Thailand terlihat bermain lebih efektif. Permainan ini membawa mereka sedikit unggul atas Indonesia.

Pada pertengahan set pertama, Timnas Voli Putri Thailand berhasil mencetak poin beruntun. Sementara, Indonesia masih sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Akhirnya, laga set pertama selesai untuk kemenangan Timnas Voli Putri Thailand atas Indonesia 25-16. Berlanjut pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia bermain agresif.

Mereka sempat mengawali pertandingan dengan keunggulan dua poin. Namun sayang, memasuki pertengahan laga, Timnas Voli Putri Thailand berhasil menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan.

Tim Gajah Perang -julukan Timnas Voli Putri Thailand- kemudian bermain konsisten. Akhirnya, Timnas Voli Putri Thailand mampu merebut kemenangan di set kedua dengan skor 25-16.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement