Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di Leg II SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Dibungkam 0-3!

HASIL Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di leg II SEA V League 2025 sudah diketahui. Megawati Hangestri cs kalah dengan skor telak 0-3.

Pertandingan seru itu berlangsung di Ninh Binh Gymnasium, Ninh Binh, Vietnam pada Jumat (8/8/2025) sore WIB. Timnas Voli Putri Indonesia ditekuk Thailand 0-3 (16-25, 16-25, 21-25) dalam laga pertama leg II SEA V League 2025.

Jalannya Pertandingan

Pada set pertama, kejar-kejaran poin langsung terjadi antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Thailand. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi di awal set pertama.

Meski demikian, Timnas Voli Putri Thailand terlihat bermain lebih efektif. Permainan ini membawa mereka sedikit unggul atas Indonesia.

Pada pertengahan set pertama, Timnas Voli Putri Thailand berhasil mencetak poin beruntun. Sementara, Indonesia masih sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Akhirnya, laga set pertama selesai untuk kemenangan Timnas Voli Putri Thailand atas Indonesia 25-16. Berlanjut pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia bermain agresif.

Mereka sempat mengawali pertandingan dengan keunggulan dua poin. Namun sayang, memasuki pertengahan laga, Timnas Voli Putri Thailand berhasil menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan.

Tim Gajah Perang -julukan Timnas Voli Putri Thailand- kemudian bermain konsisten. Akhirnya, Timnas Voli Putri Thailand mampu merebut kemenangan di set kedua dengan skor 25-16.