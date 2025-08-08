Ini Satu-satunya Mantan Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Mundur sebagai PNS Kemenpora

SATU-satunya mantan atlet bulu tangkis Indonesia yang putuskan mundur sebagai PNS Kemenpora menarik diulas. Dia adalah Marcus Fernaldi Gideon.

Keputusan itu diambil Marcus pada 2025. Penyebabnya, dia sempat nyatakan dukungan kepada salah satu paslon di kampanye pilpres.

1. Marcus Gideon Diangkat PNS pada 2023

Marcus Fernaldi Gideon sebelumnya diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2022. Dia diangkat bersama sejumlah atlet bulu tangkis lainnya setelah berprestasi di Asian Games 2018.

Total, ada 20 pebulu tangkis yang diangkat jadi PNS. Selain Marcus, ada Muhammad Rian Ardianto, Anthony Sinisuka Ginting, Apriyani Rahayu, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian, dan Jonathan Christie.

Setelah resmi menjadi PNS, para atlet bulu tangkis ini berhak menerima gaji dan berbagai tunjangan. Gaji pokok mereka diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 15/2019.

Selain itu, mereka juga mendapat tunjangan lainnya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja, yang besarannya disesuaikan dengan jabatan masing-masing.