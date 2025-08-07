Segini Kisaran Gaji Juara Olimpiade Greysia Polii sebagai PNS Kemenpora

Greysia Polii kala masih berlaga di bulu tangkis. (Foto: PBSI)

KISARAN gaji juara Olimpiade, Greysia Polii, sebagai PNS Kemenpora menarik diulas. Selain berkarier cemerlang sebagai pebulu tangkis, Greysia Polii juga ternyata seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Sosok Greysia Polii diketahui selalu ramai disorot. Sebab, dia jadi salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia.

1. Greysia Polii Rebut Medali Emas Olimpiade

Ya, Greysia Polii sukses meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian manis itu diukir Greysia Polii di sektor ganda putri lewat duetnya dengan Apriyani Rahayu.

Mentas di Olimpiade Tokyo pada 2020, Greysia Polii bekerja luar biasa. Dia pun memastikan diri merebut medali emas usai kalahkan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) di final.

Tak lama setelah meraih medali emas, Greysia Polii putuskan pensiun. Dia resmi gantung raket pada 12 Juni 2022.

2. Gaji sebagai PNS Kemenpora

Di balik kariernya yang moncer sebagai pesepakbola, Greysia Polii diketahui merupakan PNS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Greysia Polii resmi diangkat jadi PNS pada Juli 2023. Kala itu, ada 27 atlet yang diangkat jadi PNS bersamaan dengan Greysia Polii.

Lalu, berapa gaji Fajar Alfian sebagai PNS Kemenpora? Berikut besaran gaji pokok PNS yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019.