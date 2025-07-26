Jadi Juara Jflowers International Open 2025, Kyle Amoroto Bilang Begini

TANGERANG - Pebiliar asal Filipina, Kyle Amoroto, berhasil menjadi juara di ajang biliar Jflowers International Open 2025. Kesuksesa disambut baik oleh Kyle karena ia pun senang bisa menjadi jawara di Jflowers International Open 2025 tersebut.

Kyle Amoroto berhasil menjadi juara usai mengalahkan Edwin Gamas yang juga merupakan atlet biliar Filipina di partai final. Pertandingan tersebut digelar di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 25 Juli 2025.

1. Bahagia

Kyle yang bermain percaya diri berhasil melibas Edwin dengan skor akhir 9-2. Usai laga, Kyle mengaku sangat senang bisa merebut gelar juara turnamen Jflowers International Open 2025.

"Turnamen ini saya sangat senang saya sangat berysukur karena saya bisa dapat gelar dan menjadi juara," ujar Kyle kepada Okezone, Sabtu (26/7/2025).

"Saya berharap akan ada banyak gelar lagi dan terima kasih banyak untuk J Flower untuk membuat turnamen seperti ini, untuk semua pemain," sambungnya.

2. Pesan untuk Pebiliar Muda

Kyle Amoroto

Kyle mengatakan ini merupakan kali ketiga dirinya menyambangi Indonesia. Sebelumnya, dia juga sukses meraih gelar juara dalam turnamen internasional di Vietnam, Taiwan, dan Singapura.