Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadi Juara Jflowers International Open 2025, Kyle Amoroto Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |06:15 WIB
Jadi Juara Jflowers International Open 2025, Kyle Amoroto Bilang Begini
Pebiliar asal Filipina, Kyle Amoroto. (Foto: Instagram/iamnot_kylee)
A
A
A

TANGERANG - Pebiliar asal Filipina, Kyle Amoroto, berhasil menjadi juara di ajang biliar Jflowers International Open 2025. Kesuksesa disambut baik oleh Kyle karena ia pun senang bisa menjadi jawara di Jflowers International Open 2025 tersebut.

Kyle Amoroto berhasil menjadi juara usai mengalahkan Edwin Gamas yang juga merupakan atlet biliar Filipina di partai final. Pertandingan tersebut digelar di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat 25 Juli 2025.

1. Bahagia

Kyle yang bermain percaya diri berhasil melibas Edwin dengan skor akhir 9-2. Usai laga, Kyle mengaku sangat senang bisa merebut gelar juara turnamen Jflowers International Open 2025.

"Turnamen ini saya sangat senang saya sangat berysukur karena saya bisa dapat gelar dan menjadi juara," ujar Kyle kepada Okezone, Sabtu (26/7/2025).

"Saya berharap akan ada banyak gelar lagi dan terima kasih banyak untuk J Flower untuk membuat turnamen seperti ini, untuk semua pemain," sambungnya.

2. Pesan untuk Pebiliar Muda

Kyle Amoroto
Kyle Amoroto

Kyle mengatakan ini merupakan kali ketiga dirinya menyambangi Indonesia. Sebelumnya, dia juga sukses meraih gelar juara dalam turnamen internasional di Vietnam, Taiwan, dan Singapura.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement