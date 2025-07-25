3 Pebulutangkis Peraih Medali Olimpiade dari Indonesia yang Pilih Pindah Negara, Nomor 1 Dijuluki si Anak Ajaib

ADA 3 pebulutangkis peraih medali Olimpiade dari Indonesia yang pilih pindah negara menarik untuk dibahas. Salah satunya merupakan atlet hebat yang memiliki julukan si Anak Ajaib!

Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan bulu tangkis dunia dengan segudang talenta yang menorehkan prestasi gemilang, termasuk di ajang Olimpiade. Namun, ada beberapa atlet peraih medali Olimpiade yang membuat keputusan mengejutkan untuk berpindah kewarganegaraan. Berbagai alasan melatarbelakangi keputusan tersebut. Siapa saja mereka?

Berikut tiga pebulutangkis peraih medali Olimpiade dari Indonesia yang memilih pindah negara:

1. Mia Audina

Mia Audina

Mia Audina, yang dijuluki "si Anak Ajaib," juga membuat keputusan besar dengan pindah kewarganegaraan ke Belanda. Sebelum itu, ia berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak di Olimpiade Atlanta 1996.

Keputusannya untuk pindah kewarganegaraan mengikuti jejak sang suami, Tylio Arlo Lobman. Sejak tahun 2000, Mia mulai mewakili Belanda dalam berbagai kompetisi bulutangkis.

Mia mencatatkan sebuah prestasi menarik karena pernah membela dua negara berbeda di dua Olimpiade, yaitu untuk Indonesia di Atlanta 1996 dan Belanda di Sydney 2000. Setelahnya, Mia memutuskan untuk pensiun dari dunia bulutangkis pada 2006.

2. Ardy B Wiranata

Ardy B Wiranata Istimewa

Ardy B Wiranata menjadi nama yang paling disorot karena keputusannya pindah menjadi warga negara Kanada. Ia merupakan salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Prestasinya di kancah internasional sangat membanggakan, puncaknya saat ia meraih medali perak di Olimpiade Barcelona 1992.