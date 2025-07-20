Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Junior Championships 2025: Hajar Malaysia, Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Grup B

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |16:24 WIB
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2025: Hajar Malaysia, Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Grup B
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

SOLO - Tim bulu tangkis Indonesia memastikan diri menjadi juara Grup B Badminton Asia Junior Championships 2025 usai menumbangkan Malaysia di laga pamungkas, Minggu (20/7/2025) sore WIB. Dengan skor akhir 110-92 yang diraih di GOR Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah, Tim bulu tangkis Indonesia memastikan diri ke babak perempatfinal.

1. Diawali Kemenangan Zaki Ubaidillah

Tunggal putra Indonesia, Moh. Zaki Ubaidillah, memulai perjalanan timnya dengan manis karena menang 11-5 atas Kong Wei Xang. Namun sayangnya di laga kedua, ganda putri Indonesia, Rinjani Kwinara Nastine/Riska Anggraini menelan kekalahan 20-22 dari Zi Yu Low/Dania Sofea.

Meski demikian, Indonesia kembali memegang kendali pada gim ketiga yang mempertemukan Thalita Wiryawan kontra Oo Shan Zi. Tunggal putri Pelatnas PBSI itu menang 33-29 atas Shan Zi.

Kemudian hasil manis juga didapat pada sektor ganda campuran yang dimainkan Steve Kurniawan/Luna Rianty Saffana. Steve/Luna menang tipis atas pasangan Malaysia, Loh Zheng/Noraqilah Maisarah dengan skor 44-43.

Lalu, Indonesia kembali unggul di partai kelima yang dimainkan sektor ganda putra. Duet Devin Artha Wahyudi/Ikhsan Lintang Pramudya meraih kemenangan atas Loh Zheng/Tan Zhi Yang dengan skor 55-52.

2. Ubaidillah Kembali Raih Kemenangan

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Partai keenam kembali dimainkan oleh Ubed. Tunggal putra muda Pelatnas PBSI Cipayung itu kembali meraih kemenangan, yang kali ini membungkam Boon Le Lim dengan skor 66-60.

Rinjani/Riska yang sempat kalah di gim kedua, kali ini berhasil menang atas Zi Yu Low/Dania Sofea dengan skor 77-67. Kemudian Thalita juga kembali meraih kemenangan, yang kali ini mengalahkan Eng Ler Qi dengan skor 88-73 di partai kedelapan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
