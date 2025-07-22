Advertisement
SPORT LAIN

3 Pevoli dengan Gaji Termahal di Dunia, Nomor 1 Tembus Rp22 Miliar Semusim!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:05 WIB
3 Pevoli dengan Gaji Termahal di Dunia, Nomor 1 Tembus Rp22 Miliar Semusim!
Wilfredo Leon kala bermain voli. (Foto: FIVB)
A
A
A

TIGA pevoli dengan gaji termahal di dunia. Salah satunya kantongi pendapatan tembus Rp22 miliar semusim.

Pendapatan bernilai fantastis didapat atlet-atlet dunia seiring dengan kiprah manisnya. Hal ini pun turut dialami atlet dari cabang olahraga voli.

Dilansir dari Volleyball.com, Selasa (22/7/2025), berikut 3 pevoli dengan gaji termahal di dunia:

1. Wilfredo Leon

Wilfredo Leon

Salah satu pevoli dengan gaji termahal di dunia adalah Wilfredo Leon. Pevoli kelahiran Kuba, 31 Juli 1993 ini ukir prestasi fantastis.

Wilfredo Leon berhasil meraih medali perak Olimpiade Paris 2024 saat membela Polandia, meraih medali emas Nation League 2023, dan masih banyak lagi lainnya. Tak heran, dia mendapat bayaran besar.

Gaji Wilfredo Leon mencapai USD1,4 juta atau sekira Rp22,8 miliar. Dia pun menyandang status pemain voli dengan bayaran tertinggi di dunia. Kini dia bermain untuk LUK Lublin.

 

