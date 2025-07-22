Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Komentar Berkelas Boy Arnez Usai Bantu Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:01 WIB
Pevoli asal Indonesia, Boy Arnez. (Foto: Instagram/boy_nez)
A
A
A

JAKARTA - Pevoli asal Indonesia, Boy Arnez senang bukan main bisa membantu Tim Nasional (Timnas Voli Putra Indonesia jaura Leg II SEA V League 2025. Apalagi ia sukses meraih penghargaan individu Most Valuable Playar (MVP) alias pemain terbaik di turnamen voli antarnegara Asia Tenggara tersebut.

Timnas Voli Putra Indonesia memastikan gelar juara usai kalahkan Thailand lewat pertarungan sengit full set di Jakarta International Velodrome, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB. Skuad Merah Putih menang dengan skor akhir 3-2 (27-29, 25-15, 25-23, 22-25, 15-13).

Kemenangan yang sangat manis bagi Timnas Voli Putra Indonesia tentunya, apalagi didapat di hadapan pendukungnya sendiri. Ditambah lagi, Indonesia merebut empat gelar individu pada leg kedua SEA V League 2025.

Dua diantaranya diborong oleh Boy Arnez dengan merebut gelar Outside Hitter terbaik, dan MVP Leg 2 SEA V League 2025. Kemudian dua lainnya didapat Rivan Nurmulki sebagai Opposite terbaik, dan Jasen Natanael Kilanya sebagai Setter terbaik.

1. Bangga

Timnas Voli Putra Indonesia juara Leg II SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Boy Arnez mengaku tidak menyangka bisa mengukir hasil manis. Pemain LavAni itu bangga bisa meraih MVP dan menyampaikan tidak akan berpuas diri begitu saja.

"Saya enggak nyangka, Alhamdulillah," kata Boy Arnez usai laga di Jakarta International Velodrome, dikutip Selasa (22/7/2025).

"Kebanggaan (rebut gelar MVP), tapi juga tanggung jawab. Karena saya harus belajar lagi buat tanggung jawab atas MVP ini," sambung dia.

 

Halaman:
1 2
