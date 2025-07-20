Penyebab Marc Marquez Lolos dari Penalti Tekanan Ban di Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

BRNO – Penyebab Marc Marquez lolos dari penalti tekanan ban di Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025 akhirnya terungkap. Padahal, pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat diselidiki usai balapan.

Marquez berhasil jadi pemenang Sprint Race ke-12 MotoGP 2025 itu pada Sabtu 19 Juli malam WIB. Ia finis terdepan dalam lomba 10 putaran di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko.

1. Dramatis

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

Balapan tersebut berlangsung cukup dramatis. Memulai dari posisi dua, Marquez langsung merebut urutan terdepan dari rekan setimnya Francesco Bagnaia di lap 1 dari 10.

Setelah memimpin selama enam putaran, Marquez tiba-tiba melambat dan menyerahkan tampuk pimpinan ke Pedro Acosta. Hal itu ternyata dilakukan agar memenuhi syarat tekanan ban!

2. Tekanan Ban

Marquez mengambil alih pimpinan lomba saat memasuki putaran sembilan dan kemudian finis terdepan. Usai Sprint Race, Steward FIM lantas menyelidiki apakah sang pembalap memenuhi syarat atau tidak.

Setelah cukup lama menunggu, Marquez lolos dari hukuman. MotoGP lalu menjelaskan mengapa pembalap asal Spanyol itu tidak dijatuhi penalti terkait tekanan ban.