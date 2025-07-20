Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terbongkar, Penyebab Marc Marquez Gagal Segel Pole Position di MotoGP Republik Ceko 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |02:05 WIB
Terbongkar, Penyebab Marc Marquez Gagal Segel Pole Position di MotoGP Republik Ceko 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez gagal segel pole position di MotoGP Republik Ceko 2025 terungkap. Pembalap Ducati Lenovo itu diketahui sempat jatuh saat mencoba mengejar catatan waktu tercepat.

Sesi kualifikasi berlangsung di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Sabtu 19 Juli 2025. Pada sesi tersebut, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat.

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Marc Marquez Gagal Pole Position

Padahal, Bagnaia memulai sesi kualifikasi dari kualifikasi pertama (Q1). Marquez yang sempat terjatuh dalam sesi tersebut berakhir di peringkat kedua, sedangkan Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) ketiga.

Marquez mengatakan tetap senang bisa mendapatkan posisi kedua. Namun begitu, dia mengaku agak kecewa karena sempat terjatuh pada tikungan ke-13, membuatnya kehilangan momentum.

"Saya baik-baik saja. Saya senang berada di posisi kedua, tapi kecelakaan saya lebih mengganggu karena saya sudah mengerem sangat keras," ujar Marquez dilansir dari Crash, Minggu (20/7/2025).

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku terdistraksi dengan pembalap lain yang jatuh. Hal itu menyebabkan dirinya gagal berkonsentrasi dan akhirnya ikut terjatuh.

"Saat (Johann) Zarco jatuh, saya melihat asap. Lalu pandangan saya agak kabur, saya agak melebar, dan saya kehilangan kendali bagian depan," kata Marquez.

"Sulit untuk melakukan serangan pertama di akhir pekan ini saat kualifikasi, tetapi saya senang berada di baris depan," tuntasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement