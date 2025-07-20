Terbongkar, Penyebab Marc Marquez Gagal Segel Pole Position di MotoGP Republik Ceko 2025

PENYEBAB Marc Marquez gagal segel pole position di MotoGP Republik Ceko 2025 terungkap. Pembalap Ducati Lenovo itu diketahui sempat jatuh saat mencoba mengejar catatan waktu tercepat.

Sesi kualifikasi berlangsung di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Sabtu 19 Juli 2025. Pada sesi tersebut, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat.

1. Marc Marquez Gagal Pole Position

Padahal, Bagnaia memulai sesi kualifikasi dari kualifikasi pertama (Q1). Marquez yang sempat terjatuh dalam sesi tersebut berakhir di peringkat kedua, sedangkan Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) ketiga.

Marquez mengatakan tetap senang bisa mendapatkan posisi kedua. Namun begitu, dia mengaku agak kecewa karena sempat terjatuh pada tikungan ke-13, membuatnya kehilangan momentum.

"Saya baik-baik saja. Saya senang berada di posisi kedua, tapi kecelakaan saya lebih mengganggu karena saya sudah mengerem sangat keras," ujar Marquez dilansir dari Crash, Minggu (20/7/2025).

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku terdistraksi dengan pembalap lain yang jatuh. Hal itu menyebabkan dirinya gagal berkonsentrasi dan akhirnya ikut terjatuh.

"Saat (Johann) Zarco jatuh, saya melihat asap. Lalu pandangan saya agak kabur, saya agak melebar, dan saya kehilangan kendali bagian depan," kata Marquez.

"Sulit untuk melakukan serangan pertama di akhir pekan ini saat kualifikasi, tetapi saya senang berada di baris depan," tuntasnya.