Kocak, Momen Marc Marquez Dibonceng Ayah Francesco Bagnaia Usai Jatuh di MotoGP Republik Ceko 2025

MOMEN lucu tersaji di MotoGP Republik Ceko 2025. Tepatnya di sesi kualifikasi, Marc Marquez yang terjatuh mendapat tumpangan motor dari ayah Francesco Bagnaia.

Hal ini sontak jadi sorotan besar. Pasalnya, Bagnaia yang memang rekan setim Marquez, sejatinya juga pesaing berat dalam perebutan gelar juara musim ini.

1. Marc Marquez Jatuh

Nasib malang menimpa Marc Marquez di sesi kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025. Dia terjatuh kala berusaha mengejar kembali catatan waktu terbaiknya agar berada di baris teratas.

Pasalnya, jelang berakhirnya sesi kualifikasi, Bagnaia tiba-tiba menyalip ke posisi teratas. Di sisa waktu yang ada, Marquez pun berjuang keras. Sayangnya, dia justru terjatuh.

Marquez tergelincir kala menikung di Sirkuit Brno pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB. Dia bersama motornya terseret ke gravel. Bahkan, benturan yang keras membuat motor Marquez mengalami kerusakan cukup parah.

Marquez bisa kembali bangkit usai insiden itu. Tetapi, The Baby Alien harus terima kenyataan gagal amankan pole position. Sebab, waktu kualifikasi berakhir tak lama setelah dirinya terjatuh.