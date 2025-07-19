Hasil Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Menang, Pedro Acosta Kedua!

HASIL sprint race MotoGP Republik Ceko 2025 sudah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses meraih kemenangan.

Balapan seru 10 lap itu digelar di Sirkuit Brno pada Sabtu (19/7/2025) malam WIB. Laju Marquez begitu mulus untuk menang. Meski sempat ada drama disalip Pedro Acosta, dia akhirnya rebut kembali posisi pertama dan menang.

Posisi kedua pun diisi oleh Pedro Acosta. Sementara itu, podium ketiga ditempati oleh Enea Bastianini.

Jalannya Balapan

Marc Marquez start dengan apik. Dia bisa langsung menyalip sang rekan setim, Francesco Bagnaia, yang start dari pole position. Marquez naik dari urutan 2 ke posisi pertama langsung di lap 1.

Tak hanya Bagnaia, Fabio Quartararo yang start di posisi 3 juga harus rela melorot ke urutan 4. Dia tersalip oleh Pedro Acosta.

Nasib sial juga dialami adik Marc Marquez, yakni Alex Marquez. Start dari posisi 8, posisi Alex langsung mundur drastis. Dia tercecer ke urutan 18 karena start yang buruk.

Marquez yang ada di posisi terdepan pun tampil konsisten. Dia terus mempertahankan posisinya hingga sudah mencapai lap ketiga. Posisi lima besar pun tak berubah, masih diisi Bagnaia, Acosta, Quartararo, dan juga Enea Bastianini berurutan.

Crash turut mewarnai balapan di awal. Kala masuk lap kedua, August Fernandez menabrak Takaaki Nakagami kala melintas di tikungan. Mereka pun terseret ke gravel dan gagal melanjutkan balapan.

Masuk ke lap kelima, kesalahan dibuat Bagnaia. Dia melebar hingga bisa disalip oleh Acosta yang mengekor ketat di belakangnya.

Bak kehilangan konsentrasi, Bagnaia tak hanya disalip Acosta. Dia juga terkejar Enea Bastianini dan Fabio Quartararo hingga kini berada di urutan kelima.

Kejutan lain hadir setelah itu. Masuk lap kelima, Marc Marquez yang memimpin malah memberi Acosta ruang hingga dengan mudah melewatinya. Dia melakukannya usai menilik ke belakang lebih dahulu untuk mengetahui posisi pembalap di belakangnya. Kini, dia pun mengekor Acosta di urutan kedua.

Tetapi, Marquez mengekor ketat Acosta setelah itu. Bak taktik karena Marquez alami masalah pada tekanan bannya, benar saja, di 2 lap terakhir, Marquez kembali optimalkan kecepatannya. Dia salip Acosta hingga kini memimpin. Marquez pun terus pertahankan posisinya hingga garis finis sehingga dirinya keluar sebagai pemenang.