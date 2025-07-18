Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bungkam Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia Makin Pede Lawan Kamboja di SEA V League 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:25 WIB
Bungkam Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia Makin Pede Lawan Kamboja di SEA V League 2025
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

TIMNAS Voli Putra Indonesia makin pede lawan Kamboja di SEA V League 2025. Sebab, mereka baru saja menang atas Vietnam di laga kedua leg 2 SEA V League 2025.

Hasil ini membuat pasukan Jeff Jiang semakin percaya diri mengarungi SEA V League 2 2025 yang berlangsung di Indonesia. Akankah tren positif itu berlanjut?

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainvolleyball)

1. Timnas Voli Putra Indonesia Bungkam Vietnam

Timnas Voli putra Indonesia kembali memetik hasil gemilang dengan mengalahkan Vietnam 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-15). Pertandingan itu digelar di GOR Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta pada Kamis 17 Juli 2025.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Skuad Garuda setelah melibas Filipina 3-2 di laga sebelumnya. Dengan hasil ini, Timnas Voli Putra Indonesia memimpin klasemen sementara leg 2 SEA V League 2025.

2. Disanjung Habis

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni memuji anak asuhnya berhasil membungkam Vietnam. Menurutnya, chemistry Rivan Nurmulki dan koleha semakin baik.

"Semua pemain tampil luar biasa, dan semua tampil baik," ucap Erwin dikutip dari rilis resmi PBVSI, Jumat (18/7/2025).

"Chemistry sudah baik, meski masih ada yang harus diperbaiki, terutama servis," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement