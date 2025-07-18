Bungkam Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia Makin Pede Lawan Kamboja di SEA V League 2025

TIMNAS Voli Putra Indonesia makin pede lawan Kamboja di SEA V League 2025. Sebab, mereka baru saja menang atas Vietnam di laga kedua leg 2 SEA V League 2025.

Hasil ini membuat pasukan Jeff Jiang semakin percaya diri mengarungi SEA V League 2 2025 yang berlangsung di Indonesia. Akankah tren positif itu berlanjut?

1. Timnas Voli Putra Indonesia Bungkam Vietnam

Timnas Voli putra Indonesia kembali memetik hasil gemilang dengan mengalahkan Vietnam 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-15). Pertandingan itu digelar di GOR Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta pada Kamis 17 Juli 2025.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi Skuad Garuda setelah melibas Filipina 3-2 di laga sebelumnya. Dengan hasil ini, Timnas Voli Putra Indonesia memimpin klasemen sementara leg 2 SEA V League 2025.

2. Disanjung Habis

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni memuji anak asuhnya berhasil membungkam Vietnam. Menurutnya, chemistry Rivan Nurmulki dan koleha semakin baik.

"Semua pemain tampil luar biasa, dan semua tampil baik," ucap Erwin dikutip dari rilis resmi PBVSI, Jumat (18/7/2025).

"Chemistry sudah baik, meski masih ada yang harus diperbaiki, terutama servis," tambahnya.