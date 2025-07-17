Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Awali Leg II SEA V League 2025 dengan Manis, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Tak Boleh Berpuas Diri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |14:32 WIB
Awali Leg II SEA V League 2025 dengan Manis, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Tak Boleh Berpuas Diri
Awali Leg II SEA V League 2025 dengan Manis, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Tak Boleh Berpuas Diri. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia mengawali leg II SEA V League 2025 dengan manis usai menang atas Filipina di GOR International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 16 Juli 2025. Kendati demikian, Timnas Voli Putra Indonesia harus bersusah payah untuk menang dengan skor 3-2 (25-19, 19-25, 21-25, 25-22, 15-8).

1. Harus Evaluasi

Dengan kemenangan 3-2 itu, Timnas Voli Putra Indonesia hanya bisa membawa dua poin saja dari laga tersebut. Kegagalan merebut kemenangan 3-0 atau 3-1 itu pun menjadi sorotan.

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni mengakui Timnas Voli Putra Indonesia masih belum konsisten dalam bermain. Jadi, dia akan melakukan evaluasi atas performa Timnya itu.

“Kami melihat akurasi para pemain di laga ini agak kurang. Kami kemudian melakukan rotasi pemain dan akhirnya berjalan dengan baik," kata Erwin dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/7/2025).

"Alfin Daniel yang bermain di laga ini tampil sangat baik karena bermain lepas dan membawa suasana dalam tim menjadi naik,” tambahnya.

2. Strategi Berjalan Tepat

timnas voli putra indonesia foto pbvsi
timnas voli putra indonesia foto pbvsi

Sementara itu, pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Fahri Septian Putratama senang dengan strategi pelatih di laga ini. Menurutnya, masuknya Alfin dan Rivan membuat perubahan di lapangan.

“Masuknya Alfin dan Rivan mengubah ritme permainan. Lawan tampaknya kesulitan dalam meredam Alfin yang baru bermain hari ini. Pemain lainnya Rivan juga tampil onfire sehingga bisa mengubah pertandingan di laga ini,” ujar Fahri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/43/3161809/timnas_voli_putri_indonesia-pf9M_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/43/3161628/timnas_voli_putri_indonesia_tumbang_0_3_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-yrsM_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Merah Putih Tumbang 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/43/3160223/timnas_voli_putri_indonesia_bertekad_bangkit_di_leg_ii_sea_v_league_2025_indonesianvolleyball-NKvi_large.jpg
Hancur Lebur di Leg I SEA V League 2025, Timnas Voli Putri Indonesia Bangkit di Vietnam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/43/3160008/timnas_voli_putri_indonesia-DSY1_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Takluk 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159709/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_1_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-hA48_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Dkk Kalah 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/43/3157059/boy_arnez-SVjP_large.jpg
Komentar Berkelas Boy Arnez Usai Bantu Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement