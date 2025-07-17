Awali Leg II SEA V League 2025 dengan Manis, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Tak Boleh Berpuas Diri

Awali Leg II SEA V League 2025 dengan Manis, Timnas Voli Putra Indonesia Diminta Tak Boleh Berpuas Diri. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia mengawali leg II SEA V League 2025 dengan manis usai menang atas Filipina di GOR International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 16 Juli 2025. Kendati demikian, Timnas Voli Putra Indonesia harus bersusah payah untuk menang dengan skor 3-2 (25-19, 19-25, 21-25, 25-22, 15-8).

1. Harus Evaluasi

Dengan kemenangan 3-2 itu, Timnas Voli Putra Indonesia hanya bisa membawa dua poin saja dari laga tersebut. Kegagalan merebut kemenangan 3-0 atau 3-1 itu pun menjadi sorotan.

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni mengakui Timnas Voli Putra Indonesia masih belum konsisten dalam bermain. Jadi, dia akan melakukan evaluasi atas performa Timnya itu.

“Kami melihat akurasi para pemain di laga ini agak kurang. Kami kemudian melakukan rotasi pemain dan akhirnya berjalan dengan baik," kata Erwin dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/7/2025).

"Alfin Daniel yang bermain di laga ini tampil sangat baik karena bermain lepas dan membawa suasana dalam tim menjadi naik,” tambahnya.

2. Strategi Berjalan Tepat

timnas voli putra indonesia foto pbvsi

Sementara itu, pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Fahri Septian Putratama senang dengan strategi pelatih di laga ini. Menurutnya, masuknya Alfin dan Rivan membuat perubahan di lapangan.

“Masuknya Alfin dan Rivan mengubah ritme permainan. Lawan tampaknya kesulitan dalam meredam Alfin yang baru bermain hari ini. Pemain lainnya Rivan juga tampil onfire sehingga bisa mengubah pertandingan di laga ini,” ujar Fahri.