Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Leg II SEA V League 2025: Garuda Menang 3-1!

JAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menghantam Timnas Voli Putra Vietnam 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, dan 25-15) pada laga kedua Leg II SEA V League 2025. Duel itu berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (17/7/2025) malam WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia tampil gemilang. Pada set pertama, mereka langsung bermain agresif!

Spike serta servis yang efektif membuat serangan masif dari Skuad Garuda tak terbendung. Vietnam pun kewalahan mengatasi tuan rumah.

Anak-anak Negeri Paman Ho melawan dengan meninggikan intensitas serangan. Namun, upaya mereka berakhir sia-sia setelah Indonesia berhasil mengunci kemenangan set pertama 25-18.

Berlanjut pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia bermain dengan tempo lebih lambat. Akan tetapi, jual beli serangan terjadi pada pertengahan laga. Vietnam mencoba mengontrol permainan.

Alhasil, mereka sukses memenangkan set kedua dengan skor 25-22. Timnas Voli Putra Indonesia tak mau kehilangan momentum memasuki set ketiga. Skuad Garuda langsung bermain ofensif.