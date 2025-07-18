Perbedaan Jumlah Poin Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia Jelang MotoGP Ceko 2025, bak Bumi dan Langit

PERBEDAAN jumlah poin Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia jelang MotoGP Republik Ceko 2025 menarik untuk diulas. Selisihnya bak bumi dan langit!

Seri ke-12 MotoGP 2025 itu akan digelar pada 18-20 Juli. Balapan dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko.

Jelang seri ini, Marc Marquez tengah panas. Sebab, ia merebut empat kemenangan beruntun dari GP Aragon, GP Italia, GP Belanda, hingga GP Jerman yang digelar pekan lalu.

1. Jumlah Poin Marc Marquez

Jika ditotal, Marquez sudah mencatatkan tujuh kali pole position, menang 10 Sprint Race, dan memenangi tujuh balapan dari 11 seri yang sudah digelar. Ia kini ada di puncak klasemen MotoGP 2025.

Satu kemenangan Sprint Race berbuah 12 poin. Sementara, satu kali menang balapan akan mendapatkan 25 angka. Artinya, jika memenangi Sprint Race dan balapan sekaligus, pembalap akan meraup poin maksimal yakni 37.

Selain 10 kemenangan Sprint Race dan tujuh balapan utama, Marquez juga naik podium dua kali. Ia sekali finis di posisi dua pada Sprint Race MotoGP Inggris 2025. Lalu, sang pembalap sekali finis di posisi 12.

Jadi, saat ini, Marquez mengumpulkan 344 poin. Ia mendapat 129 angka dari Sprint Race. Sementara, sebanyak 215 poin lainnya didapat dari balapan utama.