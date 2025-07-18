Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Republik Ceko 2025?

JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (18/7/2025) diprediksi bakal menjadi panggung bagi pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. Hal itu karena Marquez diprediksi akan menggila di latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2025.

Seperti biasa, para rider akan menjalani hari pertama dengan mengikuti sesi latihan bebas 1 dan latihan. Momen itu jelas akan sangat dimanfaatkan setiap pembalap untuk beradaptasi dengan Sirkuit Brno, Ceko tersebut.

Pasalnya Sirkuit Brno sudah lama menghilang dari kalender MotoGP. Terakhir kali Ceko menggelar balapan MotoGP adalah saat musim 2020 silam.

1. Tantangan Utama

Karena sudah lama tak tampil di Sirkuit Brno, para pembalap pasti sudah lupa dengan kondisi trek. Jadi, momen hari pertama ini jelas akan dimanfaatkan dengan baik oleh para rider MotoGP.

Seperti halnya Marquez, ia yang tercatat telah menang tiga kali di Brno mengaku perlu beradaptasi lagi. Apalagi dengan adanya aspal baru yang menempel di permukaan Sirkuit Brno, membuat Marquez menilai dirinya perlu waktu untuk menaklukkan trek tersebut.

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

“Sepertinya beberapa pabrikan menguji dua, tiga minggu yang lalu dan sepertinya mereka sudah dua detik lebih cepat (dari rider lain), Jadi, ini bukan trek baru, tetapi dengan aspal baru dan fakta bahwa empat tahun terakhir kami tidak balapan di sini, mungkin akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu di latihan bebas 1,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (18/7/2025).

“Tetapi saya yakin di akhir FP1 kami akan berada di catatan waktu dan garis yang tepat. Kami datang dari trek balap yang sama sekali berbeda (Sirkuit Sachsenring), dengan tata letak yang sangat kecil dan cengkeraman yang rendah,” tambahnya.