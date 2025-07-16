4 Pembalap Top MotoGP dengan Jumlah Kemenangan Terbanyak di Sirkuit yang Sama, Nomor 1 Marc Marquez

ADA 4 pembalap top MotoGP dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit yang sama menarik untuk dibahas. Dalam dunia balap motor Grand Prix (GP), ada sirkuit-sirkuit tertentu yang seolah menjadi rumah kedua bagi para pembalap.

Dalam lintasan-lintasan tersebut, beberapa rider mampu menunjukkan dominasi luar biasa, mengukir kemenangan demi kemenangan hingga mencatatkan rekor tak tertandingi. Konsistensi dan adaptasi sempurna terhadap karakter sirkuit menjadi kunci utama kesuksesan mereka.

Tak heran ada banyak pembalap disebut raja dari sirkuit tertentu karena sering menang di trek tersebut. Lantas siapa saja pembalap yang dimaksud?

Berikut 4 Pembalap Top MotoGP dengan Jumlah Kemenangan Terbanyak di Sirkuit yang Sama

1. Marc Marquez di Sachsenring (Jerman)

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Tak terbantahkan, Marc Marquez adalah Raja Sachsenring. Sirkuit Sachsenring Jerman itu menjadi tempat di mana Baby Alien benar-benar menunjukkan kehebatannya yang luar biasa.

Márquez memiliki rekor kemenangan yang mencengangkan di Sachsenring, meraih 11 kemenangan beruntun di semua kelas (125cc, Moto2, dan MotoGP) dari tahun 2010 hingga 2021. Namun, secara total ia sudah juar 12 kali di Sachsenring.

Gelar ke-12 itu diraih Marquez usai memenangkan MotoGP Jerman 2025 pada 12 Juli 2025 kemarin. Hal itu membuktikan betapa dominasinya Marquez di Sachsenring.

2. Valentino Rossi di Mugello (Italia)

Valentino Rossi vs Marc Marquez, MotoGP Belanda 2015. Sirkuit Assen. MotoGP

Bagi banyak penggemar, Sirkuit Mugello adalah identik dengan Valentino Rossi. Sirkuit indah di Tuscany, Italia, ini menjadi saksi bisu dominasi The Doctor.

Rossi memiliki total 9 kemenangan di Mugello di semua kelas, termasuk 7 kemenangan di kelas utama (MotoGP/500cc) secara beruntun dari tahun 2002 hingga 2008.

Atmosfer di Mugello, dengan lautan kuning para penggemar Rossi, selalu memberikan energi ekstra kepadanya. Ia selalu tampil luar biasa di kandangnya, menjadikan setiap balapan di Mugello sebagai perayaan bagi para tifosi-nya.