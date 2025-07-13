Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Menang 3-0, Farhan Halim Dkk Jadi Runner-up

Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-0 atas Timnas Voli Putra Filipina di matchday terakhir leg I SEA V League 2025 (Foto: PBVSI)

CANDON CITY – Timnas Voli Putra Indonesia menang 3-0 (25-19, 25-17, 25-17) atas Timnas Voli Putra Filipina dalam matchday terakhir leg I SEA V League 2025. Pertandingan itu berlangsung di Candon City Arena, Candon City, Filipina pada Minggu (12/7/2025) sore WIB.

Kemenangan ini membuat Timnas Voli Putra Indonesia mengunci posisi kedua di leg pertama SEA V League 2025. Adapun, Timnas Voli Putra Thailand keluar sebagai juara pada leg pertama dengan mengemas sembilan poin, unggul satu angka atas skuad Merah Putih.

Timnas Voli Putra Indonesia mendapat tekanan dari Filipina pada awal set pertama. Namun perlahan, tim polesan Jeff Jiang Jie itu mulai menemukan celah sehingga mencuri poin demi poin dan unggul 9-8.

Rivan Nurmulki dan kolega terus menggempur pertahanan Filipina sampai berhasil unggul cukup jauh dengan skor 18-12. Timnas Voli Putra Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut dan mengunci kemenangan set pertama dengan skor 25-19.

Pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia harus kehilangan Farhan Halim karena mengalami cedera. Namun begitu, gempuran demi gempuran terus dilancarkan skuad Merah Putih ke pertahanan Filipina hingga unggul 9-7.

Rivan Nurmulki cs terus memperlebar jarak keunggulan hingga berhasil unggul di technical timeout kedua dengan skor 16-11. Poin demi poin terus didapat Timnas Voli Putra Indonesia sehingga sukses menutup set kedua dengan skor 25-17.