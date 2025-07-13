2 Syarat Timnas Voli Putra Indonesia Juara SEA V League 2025 Setelah Menang atas Vietnam

ADA 2 syarat yang harus dipenuhi Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia untuk menjadi juara leg I SEA V League 2025 usai merebut kemenangan penting atas Vietnam. Dua syarat ini harus dipenuhim sebab jika hanya satu syarat yang berhasil tercapai Timnas Voli Putra Indonesia tetap tak bisa juara.

Ya, kans Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai turnamen voli antar negara Asia Tenggara itu masih terbuka lebar. Terlebih usai kemenangan 3-2 yang diraih Timnas Voli Putra Indonesia atas Vietnam pada Sabtu 12 Juli 2025.

1. Kondisi Klasemen

Berkat kemenangan krusial atas Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia kini masih di urutan ketiga dengan 5 poin. Pasukan Garuda hanya bisa mendapatkan tambahan 2 angka dari laga melawan Vietnam karena menang dengan skor 3-2, dengan rincian 25-18, 23-25, 25-21, 22-25, dan 15-8.

Sementara itu, Vietnam yang kalah justru naik ke peringkat pertama karena meraih satu poin tambahan meski kalah 2-3 dari Timnas Voli Putra Indonesia. Tepatnya Vietnam di urutan pertama dengan 7 poin.

Lalu Thailand berada di urutan kedua dengan 6 poin. Dari ketiga negara itu, hanya Vietnam yang sudah menyelesaikan empat pertandingan leg I SEA V League 2025.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand masih menyisakan satu pertandingan krusial yang akan menentukan siapa yang menjadi juara di leg I SEA V League 2025.

2. Ada Syarat yang Wajib Terpenuhi

Untuk kasus Timnas Voli Putra Indonesia, mereka wajib memenuhi dua syarat untuk bisa menjadi juara leg I SEA V League 2025. Syarat pertama yang harus terjadi adalah Thailand wajib kalah dari Kamboja di laga pamungkas SEA V League 2025 pada hari ini, Minggu (13/7/2025) pukul 13.00 WIB.

Berapa pun skornya, 0-3, 1-3, atau 2-3, yang terpenting Thailand harus kalah. Andai kalah 2-3 dari Kamboja, tambahan 1 poin akan membuat Thailand hanya bisa menyamai Vietnam, yakni total tujuh poin.

Lalu bagaimana jika Thailand menang 3-0 atas Kamboja? Maka Timnas Voli Putra Indonesia gagal juara. Sebab poin maksimal Thailand adalah 10, sementara Timnas Voli Putra Indonesia hanya 8.

Jadi, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah Thailand wajib kalah dari Kamboja. Lalu syarat kedua adalah Timnas Voli Putra Indonesia wajib menang melawan tuan rumah Filipina pada sore nanti, tepatnya pukul 16.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainvolleyball)

Amannya Timnas Voli Putra Indonesia wajib menang 3-0 atau 3-1 agar bisa merain poin maksimal, yakni 3 angka. Jika skenario itu terjadi Timnas Voli Putra Indonesia akan berada di urutan pertama dengan 8 poin, lalu ada Vietnam di urutan ketiga dengan 7 poin, dan Thailand di peringkat kedua dengan 7 poin (jika kalah 2-3 dari Kamboja).

Jadi, alasan itulah yang membuat 2 syarat tersebut harus semuanya terpenuhi. Saja saja gagal terpenuhi maka Timnas Voli Putra Indonesia takkan bisa menjadi juara leg I SEA V League 2025.