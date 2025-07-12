Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Sengit, Rivan Nurmulki Cs Menang 3-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |17:34 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Sengit, Rivan Nurmulki Cs Menang 3-2!
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

HASIL Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025. Rivan Nurmulki cs sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam di Candon City Arena, Candon, Filipina pada Sabtu (12/7/2025) siang WIB. Timnas Voli Putra Indonesia menang usai bertarung lima set dengan skor 3-2 (25-18, 23-25, 25-21, 22-25, 15-8).

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainvolleyball)

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia tampil menyengat sejak awal. Kendati begitu, Rivan Nurmulki cs kerap mendapat perlawanan yang berarti dari Vietnam.

Namun, tim polesan Jeff Jiang Jie itu dapat melewatinya dengan baik. Timnas Voli Putra Indonesia menutup set pertama dengan kemenangan 25-18 atas Vietnam.

Pada set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia cukup kesulitan meredam perlawanan Vietnam kendati unggul 16-14. Vietnam secara mengejutkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 23-21.

Timnas Voli Putra Indonesia sempat menyamakan kedudukan menjadi 23-23. Namun, Farhan Halim dan kolega gagal merebut kemenangan di set kedua karena takluk 23-25 dari Vietnam.

Farhan Halim dan kolega tancap gas di set ketiga dengan unggul telak atas Vietnam 8-4. Timnas Voli Putra Indonesia terus mendominasi permainan. Poin demi poin terus mereka curi hingga unggul 16-11.

 

