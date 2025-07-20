Advertisement
SPORT LAIN

Hasil SEA V League 2025: Kalahkan Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |22:30 WIB
Hasil SEA V League 2025: Kalahkan Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia Juara!
Timnas Voli Putra Indonesia juara leg II SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
JAKARTA - Kemenangan manis berhasil diraih Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia atas Thailand di laga pamungkas leg II SEA V League 2025, pada Minggu (20/7/2025) malam WIB. Dengan kemenangan tipis 3-2 itu, sudah cukup mengantarkan Timnas Voli Putra Indonesia juara leg II SEA V League 2025.

Ya, skuad Garuda baru saja menang dramatis dengan skor 27-29, 25-15, 25-23, 22-25, dan 15-13 atas Thailand di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Indonesia. Kemenangan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia bertengger di puncak klasemen Leg II SEA V League 2025 dengan 10 poin dari empat kemenangan.

Jadi, SEA V League 2025 resmi berakhir dengan juara leg I Thailand dan leg II menjadi milik Timnas Voli Putra Indonesia.

Jalannya Pertandingan

Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Thailand di awal set pertama. Tim polesan Jeff Jiang Jie itu sempat tertinggal 8-10 dari Thailand. Namun, perlahan tim Merah Putih mendapatkan ritme permainannya dan mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 15-14.

Setelah itu, kedua tim bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka hingga imbang 18-18. Thailand yang sempat tertinggal berhasil menyamakan kedudukan menjadi 23-23. Mereka bahkan mencapai set poin lebih dulu ketimbang tuan rumah.

Akan tetapi, Boy Arnez cs tidak patah arang. Mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 24-24. Kedua tim terus kejar-kejaran angka hingga 27-27. Sayangnya, Indonesia harus kalah di set pertama dari Thailand dengan skor 27-29.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Di set kedua, Indonesia tampil menyengat. Rivan Nurmulki dan kolega berhasil unggul jauh atas Thailand dengan skor 10-4. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan kubu tuan rumah hingga unggul 16-8.

Unggul jauh membuat Indonesia sangat nyaman dalam melancarkan serangannya. Poin demi poin berhasil dicuri oleh anak asuh Jeff Jiang Jie. Hasilnya, mereka menutup set kedua dengan kemenangan 25-15 sekaligus menyamakan keadaan menjadi 1-1.

 

