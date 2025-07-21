Jeff Jiang Jie Ungkap Kunci Sukses Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Jie senang bukan main berhasil membawa timnya juara Leg II SEA V League 2025. Menurut Jiang Jie, tekad para pemain untuk bermain baik di hadapan pendukung sendiri menjadi faktor utama Timmas Voli Putra Indonesia bisa juara.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia memastikan gelar juara usai kalahkan Thailand di laga terakhir leg kedua SEA V League 2025. Bermain di Jakarta International Velodrome, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB, Boy Arnez dan kolega susah payah bungkam Thailand lewat pertarungan full set dengan skor kemenangan 3-2 (27-29, 25-15, 25-23, 22-25, 15-13).

1. Juara

Kemenangan ini membuat Indonesia tidak tergeser di puncak klasemen leg II SEA V League 2025 dengan koleksi 10 poin. Skuad Merah Putih unggul dua poin atas Thailand yang keluar sebagai runner up pada klasemen akhir SEA V League 2025.

Usai laga, Jiang Jie mengaku senang Timnas Voli Putra Indonesia bisa merebut kemenangan atas Thailand. Sebab, dia mengakui kalau pertandingan tersebut berjalan sangat sengit. Tapi dia bersyukur karena anak asuhnya tampil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri.

Timnas Voli Putra Indonesia juara Leg II SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

"Ini pertandingan yang luar biasa. Tapi akhirnya kami bisa memenangkan pertandingan," kata Jiang Jie usai laga, dikutip Senin (21/7/2025).

“Karena kami berstatus tuan rumah. Kami bermain untuk Indonesia. Semua pemain berjuang dan ingin menang. Itu yang paling penting," tambahnya.

2. Pujian untuk Indonesia

Lebih lanjut, Jiang Jie bicara soal atmosfer penonton yang memadati Jakarta International Velodrome. Menurut Jiang Jie, atmosfernya sangat luar biasa.