Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jeff Jiang Jie Ungkap Kunci Sukses Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |01:31 WIB
Jeff Jiang Jie Ungkap Kunci Sukses Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Jie. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Jie senang bukan main berhasil membawa timnya juara Leg II SEA V League 2025. Menurut Jiang Jie, tekad para pemain untuk bermain baik di hadapan pendukung sendiri menjadi faktor utama Timmas Voli Putra Indonesia bisa juara.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia memastikan gelar juara usai kalahkan Thailand di laga terakhir leg kedua SEA V League 2025. Bermain di Jakarta International Velodrome, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB, Boy Arnez dan kolega susah payah bungkam Thailand lewat pertarungan full set dengan skor kemenangan 3-2 (27-29, 25-15, 25-23, 22-25, 15-13).

1. Juara

Kemenangan ini membuat Indonesia tidak tergeser di puncak klasemen leg II SEA V League 2025 dengan koleksi 10 poin. Skuad Merah Putih unggul dua poin atas Thailand yang keluar sebagai runner up pada klasemen akhir SEA V League 2025.

Usai laga, Jiang Jie mengaku senang Timnas Voli Putra Indonesia bisa merebut kemenangan atas Thailand. Sebab, dia mengakui kalau pertandingan tersebut berjalan sangat sengit. Tapi dia bersyukur karena anak asuhnya tampil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri.

Timnas Voli Putra Indonesia juara Leg II SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putra Indonesia juara Leg II SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

"Ini pertandingan yang luar biasa. Tapi akhirnya kami bisa memenangkan pertandingan," kata Jiang Jie usai laga, dikutip Senin (21/7/2025).

“Karena kami berstatus tuan rumah. Kami bermain untuk Indonesia. Semua pemain berjuang dan ingin menang. Itu yang paling penting," tambahnya.

2. Pujian untuk Indonesia

Lebih lanjut, Jiang Jie bicara soal atmosfer penonton yang memadati Jakarta International Velodrome. Menurut Jiang Jie, atmosfernya sangat luar biasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/43/3161809/timnas_voli_putri_indonesia-pf9M_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/43/3161628/timnas_voli_putri_indonesia_tumbang_0_3_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-yrsM_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Merah Putih Tumbang 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/43/3160223/timnas_voli_putri_indonesia_bertekad_bangkit_di_leg_ii_sea_v_league_2025_indonesianvolleyball-NKvi_large.jpg
Hancur Lebur di Leg I SEA V League 2025, Timnas Voli Putri Indonesia Bangkit di Vietnam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/43/3160008/timnas_voli_putri_indonesia-DSY1_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Takluk 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159709/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_1_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-hA48_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Dkk Kalah 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/43/3157059/boy_arnez-SVjP_large.jpg
Komentar Berkelas Boy Arnez Usai Bantu Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement