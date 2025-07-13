Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Marc Marquez Selebrasi Aura Farming saat Menangi MotoGP Jerman 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:04 WIB
Momen Marc Marquez Selebrasi Aura Farming saat Menangi MotoGP Jerman 2025
Marc Marquez melakukan selebrasi aura farming saat memenangi balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL Marc Marquez berhasil menjadi pemenang MotoGP Jerman 2025. Menariknya, pembalap tim Ducati Lenovo itu melakukan selebrasi aura farming saat melintasi garis finis.

Balapan MotoGP Jerman 2025 rampung digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Minggu (13/7/2025) malam WIB. Marquez berhasil menang setelah memimpin sejak start.

1. Tak Terkejar

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap berpaspor Spanyol itu benar-benar tidak terkejar oleh yang lain sepanjang 30 putaran. Malahan, dua pembalap yang membuntutinya di belakang, yakni Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, terjatuh duluan.

Ya, balapan MotoGP Jerman 2025 memang diwarnai oleh pembalap yang berjatuhan. Dari 18 rider yang ikut start, hanya 10 yang berhasil finis!

Tak pelak, Marquez merayakan kemenangannya ini dengan gegap gempita. Unggul hingga 4 detik di depan Alex Marquez, The Ant from Cervera langsung selebrasi saat melintasi garis finis.

Marquez berjoget ala Dhika, bocah yang viral pada perlombaan pacu jalur. Ia mengayunkan kedua tangannya di atas motor Ducati Desmosedici GP25 yang melaju perlahan.

 

