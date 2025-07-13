Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Demi Berjaya di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Sudah Siapkan Strategi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |14:38 WIB
Demi Berjaya di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Sudah Siapkan Strategi
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez telah menyiapkan strategi demi bisa berjaya di MotoGP Jerman 2025. Marquez tak mau asal balapan tanpa memikirkan strategi di seri ke-11 MotoGP 2025 tersebut.

Sebagaimana diketahui, The Baby Alien –julukan Marquez– baru saja memenangkan sprint race MotoGP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Sabtu 12 Juli 2025 malam WIB. Meski menang dan start dari posisi pertama, Marquez tidak memulai balapan dengan baik dan harus merosot ke posisi kelima.

Beruntung berkat kehebatan dan pengalamannya, Marquez sukses memenangkan sprint race tersebut. Itu semua bisa terjadi karena Marquez sudah menyiapkan strategi dengan matang.

1. Perlu Pahami Kondisi Lintasan

Marc Marquez mengatakan sudah punya catatan untuk karakteristik Sirkuit Sachsenring. Jadi, dia tinggal mempertimbangkan faktor cuaca untuk menyesuaikan performanya di lintasan.

"Pahami kondisi lintasan. Itu prioritas utama Anda. Jika kering, ada strategi di mana Anda bisa mengambil sedikit lebih banyak risiko karena kesalahan bisa saja terjadi, tetapi itu lebih sulit," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (13/7/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

"Dan jika basah, seperti hari ini, keluar ke sana, jika saya merasa baik, adalah cara untuk tetap lebih fokus," tambahnya.

2. Pentingnya Strategi

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan selalu berusaha memacu kuda besinya secepat mungkin. Hal itu adalah caranya dapat memimpin balapan dan menjadi pemenang.

 

