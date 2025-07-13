Marc Marquez Ungkap Kunci Sukses Menangi Sprint Race MotoGP Jerman 2025

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengakui tak mudah memenangkan sprint race MotoGP Jerman 2025, pada Sabtu 12 Juli 2025 kemarin. Pasalnya, Marquez mengaku sempat berhati-hati karena kesulitan di awal balapan.

Beruntung, Marquez bisa menahan diri dan mencoba melaju lebih tenang. Dengan ketenangan itu, Marquez pun sukses menghilangkan rasa takut hingga memenangkan balapan singkat di Sirkuit Sachsenring, Jerman tersebut.

1. Sempat Kesulitan

Ya, pembalap asal Spanyol itu start dari posisi pertama dan tidak memulai balapan dengan baik hingga harus merosot ke posisi kelima. Namun, dia mampu membuktikan kualitasnya sehingga bisa menjadi pemenang.

Marc Marquez mengakui memulai balapan tidak dengan performa yang baik. Pasalnya, dia cukup hati-hati.

Tetapi, perlahan Marquez mulai memacu kuda besinya untuk menembus posisi terdepan. Semua itu buah dari kesabaran yang ia terapkan ketika balapan berlangsung.

Marc Marquez

"Saya jauh lebih menderita di dua putaran pertama dengan kecepatan rendah, tetapi di satu putaran saya tidak bisa mengendalikan ban dan saya selalu berkata, 'Saya tidak bisa jatuh di sini, perhatikan garis putih ini," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (13/7/2025).

"Mata saya tertuju pada garis putih angka 8, mata saya tertuju pada trotoar bagian dalam, jangan sentuh itu," tambahnya.