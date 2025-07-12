Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Derin Asaku Sambut Antusias Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025: Lahirkan Bibit Muda!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |20:02 WIB
Derin Asaku Sambut Antusias Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025: Lahirkan Bibit Muda!
Derin Asaku kala berlaga. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Atlet biliar Indonesia, Derin Asaku Sitorus, menyambut antusias digelarnya turnamen bergengsi Predator Pro Billiard Center (PBC) Indonesia International Open (IIO) 2025. Ajang itu sudah resmi dihelar di PBC, iNews Tower, Jakarta, mulai hari ini, Sabtu (12/7/2025).

Ajang Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025 berlangsung hingga 18 Juli 2025. Total, ada 128 atlet dari 20 negara yang ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Derin Asaku Sitorus kala berlaga di Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Derin Asaku Sitorus kala berlaga di Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

1. Sambut Antusias

Derin mengatakan turnamen seperti ini dibutuhkan para atlet muda biliar Indonesia. Dia pun sangat senang bisa bermain di PBC karena fasilitasnya cukup lengkap.

Derin pun memuji Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, yang sukses menggelar ajang biliar bergengsi bertaraf internasional tersebut di PBC.

"Keren banget pak Hary Tanoesoedibjo bikin turnamen internasional. Ini menimbulkan bibit muda," ucap Derin, Sabtu (12/7/2025)

"Banyak pemain luar negeri datang bisa menjadi acuan dan motivasi, keren," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174004/shane_van_boening_cukup_terkesan_dengan_fasilitas_yang_tersedia_di_pro_billiard_center-5MAb_large.jpg
Pebiliar Dunia Shane Van Boening Puji Fasilitas Pro Billiard Center
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement