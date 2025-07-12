Derin Asaku Sambut Antusias Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025: Lahirkan Bibit Muda!

JAKARTA – Atlet biliar Indonesia, Derin Asaku Sitorus, menyambut antusias digelarnya turnamen bergengsi Predator Pro Billiard Center (PBC) Indonesia International Open (IIO) 2025. Ajang itu sudah resmi dihelar di PBC, iNews Tower, Jakarta, mulai hari ini, Sabtu (12/7/2025).

Ajang Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025 berlangsung hingga 18 Juli 2025. Total, ada 128 atlet dari 20 negara yang ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Derin Asaku Sitorus kala berlaga di Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

1. Sambut Antusias

Derin mengatakan turnamen seperti ini dibutuhkan para atlet muda biliar Indonesia. Dia pun sangat senang bisa bermain di PBC karena fasilitasnya cukup lengkap.

Derin pun memuji Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, yang sukses menggelar ajang biliar bergengsi bertaraf internasional tersebut di PBC.

"Keren banget pak Hary Tanoesoedibjo bikin turnamen internasional. Ini menimbulkan bibit muda," ucap Derin, Sabtu (12/7/2025)

"Banyak pemain luar negeri datang bisa menjadi acuan dan motivasi, keren," tambahnya.