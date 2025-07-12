Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Predator PBC Indonesia International Open 2025, Live di GTV!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |11:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Predator PBC Indonesia International Open 2025, Live di GTV!
Predator PBC Indonesia International Open 2025 bisa disaksikan di GTV, (Foto: MNC Media)
JADWAL siaran langsung Predator PBC Indonesia International Open 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen biliar internasional paling bergengsi di Asia Tenggara itu tepatnya dapat disaksikan di GTV.

Nantinya, turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 yang digelar di Pro Billiard Center, iNews Tower. Turnamen biliar internasional ini merupakan edisi kedua setelah kesuksesan luar biasa pada tahun 2024, dan tahun ini memberikan total hadiah sebesar USD 235,000 atau sekitar Rp3,8 miliar.

Tiga kategori utama yang dipertandingkan adalah:

1. Men’s 10 Ball Open

2. Women’s 10 Ball Open

