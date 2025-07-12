Hitung-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia Juara SEA V League 2025 Setelah Thailand Kalah dari Vietnam

HITUNG-hitungan Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia untuk menjuarai SEA V League 2025 menarik untuk dibahas. Sebab kans Garuda semakin terbuka usai Thailand kalah dari Vietnam.

Ya, Thailand yang awalnya dijagokan untuk juara SEA V League 2025 justru baru saja kalah dari Vietnam dengan skor 1-3 pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dengan kondisi itu, kini Thailand, Vietnam, dan Timnas Voli Putra Indonesia memiliki kans sama besar untuk menjadi juara pada leg pertama SEA V League 2025.

1. Kondisi Klasemen

Perlu diketahui, leg I SEA V League 2025 berlangsung di Candon, Filipina pada 9-13 Juli 2025. Sejauh ini Thailand tengah memimpin klasemen dengan 6 poin hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan.

Dua kemenangan Thailand itu diraih saat berjumpa Timnas Voli Putra Indonesia (3-1) dan Filipina (3-0). Sementara satu kekalahan diberikan Vietnam (1-3).

Lalu di urutan kedua ada Vietnam yang juga membukukan 6 poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Dua kemenangan itu atas Kamboja (3-0) dan Thailand (3-1), sedangkan kekalahan dirasakan saat melawan Filipina (0-3).

timnas voli putra indonesia foto pbvsi

Sementara Timnas Voli Putra Indonesia berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Secara poin, Garuda memang kalah dari Vietnam dan Thailand, namun Timnas Voli Putra Indonesia memiliki keunggulan masih menyisakan dua laga yang belum dimainkan.

Sedangkan Thailand dan Vietnam tinggal satu laga lagi. Menariknya, satu laga terakhir Vietnam adalah dengan melawan Timnas Voli Putra Indonesia sore ini, Sabtu (12/7/2025) pukul 14.00 WIB.

2. Wajib Sapu Bersih

Dengan keunggulan masih ada dua laga tersisa, Timnas Voli Putra Indonesia berpotensi juara SEA V League 2025. Hanya saja, syarat agak berat.