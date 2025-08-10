Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi

NINH BINH – Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia kembali harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk 0-3 dari Filipina. Dalam pertandingan leg kedua SEA V League 2025 yang digelar di Ninh Binh Gymnasium, Vietnam, pada Minggu (10/8/2025), Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Filipina.

Tepatnya Timnas Voli Putri Indonesia kalah dengan rincian skor 17-25, 17-25, dan 26-28. Kekalahan ini memperpanjang catatan negatif tim Merah-Putih yang belum meraih satu pun kemenangan di leg kedua SEA V League 2025.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia mendapat tekanan sejak awal. Megawati Hangestri dan kolega bahkan harus tertinggal dari Filipina dengan skor 6-10.

Alih-alih mengejar, Indonesia semakin tertinggal menjadi 11-18. Filipina yang tampil menyengat pada akhirnya berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-17 atas Indonesia.

Pada set kedua, Indonesia masih mendapat tekanan dari Filipina. Mereka cukup sulit mencuri poin dan harus tertinggal 9-10.

Setelah itu, Indonesia semakin tertinggal menjadi 14-20. Pada akhirnya, Filipina sukses menutup set kedua dengan kemenangan meyakinkan 25-17.

Indonesia mengusung misi bangkit di set ketiga untuk memperpanjang napasnya. Megawati dan kolega pun berhasil unggul dari Filipina dengan skor 10-7.