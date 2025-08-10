Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |18:50 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Lagi
Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Filipina di SEA V League 2025. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)
A
A
A

NINH BINH – Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia kembali harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk 0-3 dari Filipina. Dalam pertandingan leg kedua SEA V League 2025 yang digelar di Ninh Binh Gymnasium, Vietnam, pada Minggu (10/8/2025), Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Filipina.

Tepatnya Timnas Voli Putri Indonesia kalah dengan rincian skor 17-25, 17-25, dan 26-28. Kekalahan ini memperpanjang catatan negatif tim Merah-Putih yang belum meraih satu pun kemenangan di leg kedua SEA V League 2025.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia mendapat tekanan sejak awal. Megawati Hangestri dan kolega bahkan harus tertinggal dari Filipina dengan skor 6-10.

Alih-alih mengejar, Indonesia semakin tertinggal menjadi 11-18. Filipina yang tampil menyengat pada akhirnya berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-17 atas Indonesia.

Pada set kedua, Indonesia masih mendapat tekanan dari Filipina. Mereka cukup sulit mencuri poin dan harus tertinggal 9-10.

Timnas Voli Putri Indonesia
Timnas Voli Putri Indonesia

Setelah itu, Indonesia semakin tertinggal menjadi 14-20. Pada akhirnya, Filipina sukses menutup set kedua dengan kemenangan meyakinkan 25-17.

Indonesia mengusung misi bangkit di set ketiga untuk memperpanjang napasnya. Megawati dan kolega pun berhasil unggul dari Filipina dengan skor 10-7.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/43/3161628/timnas_voli_putri_indonesia_tumbang_0_3_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-yrsM_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Merah Putih Tumbang 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/43/3160223/timnas_voli_putri_indonesia_bertekad_bangkit_di_leg_ii_sea_v_league_2025_indonesianvolleyball-NKvi_large.jpg
Hancur Lebur di Leg I SEA V League 2025, Timnas Voli Putri Indonesia Bangkit di Vietnam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/43/3160008/timnas_voli_putri_indonesia-DSY1_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Cs Takluk 1-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/43/3159709/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_1_dari_timnas_voli_putri_vietnam_di_sea_v_league_2025-hA48_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2025: Megawati Hangestri Dkk Kalah 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/43/3157059/boy_arnez-SVjP_large.jpg
Komentar Berkelas Boy Arnez Usai Bantu Timnas Voli Putra Indonesia Juara Leg II SEA V League 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156780/pelatih_timnas_voli_putra_indonesia_jeff_jiang_jie-mZvu_large.jpg
Usai Juara SEA V League 2025, Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Targetkan Medali Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement