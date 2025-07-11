Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025: Skuad Garuda Menang Telak!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |15:50 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025: Skuad Garuda Menang Telak!
Timnas Voli Putra Indonesia menang telak 3-0 atas Timnas Voli Putra Kamboja di SEA V League 2025 (Foto: AVC)
A
A
A

CANDON CITY – Timnas Voli Putra Indonesia menang telak 3-0 (25-23, 25-18, dan 25-23) atas Timnas Voli Putra Kamboja dalam lanjutan Leg I SEA V League 2025. Laga tersebut berlangsung di Candon City Arena, Candon City, Filipina, Jumat (11/7/2025) sore WIB.

Indonesia langsung tampil menggebrak di awal pertandingan paruh pertama. Tim besutan Jeff Jiang tak memberi kesempatan Kamboja untuk melawan. 

Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam foto ig @indonesia_volleyball

Meski demikian, jual beli serangan akhirnya terjadi pada pertengahan laga. Timnas Voli Putra Kamboja mencoba melawan dengan kombinasi spike dan permainan cepat. 

Namun, Timnas Voli Putra Indonesia yang sudah unggul lebih dulu akhirnya meraih kemenangan. Rivan Nurmulki dan kolega menang dengan skor 25-23.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia masih memegang kendali permainan sejak awal laga. Mereka langsung unggul cukup jauh. 

 

Halaman:
1 2
